Aggressiver Lkw-Fahrer drängelt und hupt mehrmals Taxifahrer in Saalfeld an und versucht zu überholen

Saalfeld. Die Polizei sucht nun Zeugen und den Lkw-Fahrer. Außerdem wird eine Frau gesucht, die von einem Auto angefahren wurde, und danach einfach weiterging.

Am Dienstag zwischen 7:50 Uhr und 8 Uhr ereignete sich in Saalfeld zwischen Promenadenweg und Pößnecker Straße eine Nötigung im Straßenverkehr durch einen LKW-Fahrer.

Ein Taxifahrer fuhr laut Polizei von der Thüringenklinik und hinter sich einen schwarzen Lkw. Als der Taxifahrer in Richtung Bahnhof weiterfahren wollte und am Rechtsabbiegepfeil an der "Meininger-Hof-Kreuzung" hielt, hupte der LKW-Fahrer hinter ihm erstmalig. Dies wiederholte der gesuchte LKW-Fahrer bei jedem Halten Verlangsamen des Taxifahrers aufgrund der Verkehrssituation. Desweiteren sei der LKW den Angaben des Taxifahrers zufolge sehr dicht aufgefahren.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu einer problematischen Situation soll es weiter an der "Brauhaus-Kreuzung" gekommen sein, als der LKW-Fahrer sich waghalsig vor dem Taxi einordnen bzw. dieses überholen wollte, was jedoch misslang.

Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des LKW-Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Es soll sich um einen schwarzen LKW mit Plane gehandelt haben.

Frau angefahren und geflüchtet: Dringend Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Dienstag ereignete sich zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr ein Unfall in Bad Blankenburg auf der B 88, bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde. Diese entfernte sich im Anschluss widerrechtlich. Nach Angaben des Autofahrers fuhr dieser auf der B 88 von Rudolstadt kommend in Richtung Bad Blankenburg, Rudolstädter Straße. Er sah , wie die Fußgängerin, ohne den Verkehr zu beachten, die Fahrbahn betrat. Der Fahrer versuchte noch, mit dem PKW links auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht vermeiden. Die Fußgängerin schlug auf der Frontscheibe auf und fiel über die Beifahrerseite auf die Fahrbahn. Anschließend lief die Unbekannte jedoch einfach davon

Die Fußgängerin, möglicherweise verletzt, wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, etwas kräftige Figur Bekleidung: beigefarbener Mantel, Strickmütze. Sie hatte einen hellgrauen Stoffbeutel und eine Handtasche dabei.

Die Polizei sucht zudem weiter einen blauen Kleintransporter, welcher mit zwei Bauarbeitern unterwegs war, welche offensichtlich mit der Fußgängerin sprachen, bevor sie weiter Richtung Rudolstadt lief. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben machen oder die Gesuchte identifizieren können.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen