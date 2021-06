Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt und für Neuhaus.

Aggressiver Vorfall bei Saalfelder Tafel

Gegen 17 Uhr erschien am Freitag ein junger Mann während der Ausgabezeit in der Saalfelder Tafel. Er wollte aber keine Lebensmittel abholen, sondern laut Polizei in Erfahrung bringen, wer den Tafelpass seiner Mutter zerrissen hat. Dies formulierte er jedoch lauthals und drohend, er zückte auch ein Messer. Das energische Auftreten des Leiters bewegte ihn zum Rückzug. Personen wurden nicht verletzt.

Zum Hintergrund erklärt die Polizei, dass die Dame im Vorfeld Lebensmittel unmittelbar nach dem Erhalt entsorgte und somit das Bezugsrecht verwirkt hat. Der Täter konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 18-Jährigen aus Syrien handelt, der in Saalfeld wohnt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Alkoholfahrt gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle wurde in Saalfeld am Sonntag gegen 1 Uhr bei einem Renaultfahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkotest ergab 1,80 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der 27-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Stark betrunkener Fahrradfahrer

Kurz nach 16 Uhr fiel am Freitag einem Autofahrer ein Fahrradfahrer in der Saalfelder Knochstraße auf, der Schlangenlinien fuhr. Polizisten konnten den Radfahrer stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,72 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und gegen den 68-jährigen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Enkeltrick durchschaut

Am Freitag erstatteten in zwei Fällen ältere Bürger aus Neuhaus am Rennweg Anzeige wegen Betrug. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 10 Uhr bis 10:45 Uhr bei diesen angerufen und sich als nahe Angehörige ausgegeben. Sie gaben an, in einer Notlage zu sein und deshalb einen größeren Geldbetrag zu benötigen. Das Ansinnen wurde allerdings durchschaut, sodass es beim Versuch blieb und kein Schaden entstand.

