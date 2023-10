Agri-Photovoltaik bei Kamsdorf soll Stahlwerk versorgen

Ähnlich wie bei dieser Agri-PV-Anlage in Babberich (Niederlande) sollen zumindest Teile des Vorhabens bei Unterwellenborn so gestaltet werden, dass Obst und Gemüse nach oben ranken können.

Könitz/Kamsdorf/Oberwellenborn. Gemüse und Energiepflanzen sollen zukünftig unter PV-Dächern zwischen Könitz und Kamsdorf wachsen. Warum der Strom zu Stahl werden soll.

Mit sechs Ja-Stimmen gegen eine Ablehnung hat der Bauausschuss des Gemeinderates von Unterwellenborn dieser Tage den Weg eröffnet für ein Projekt, das der Landschaft zwischen Könitz, Kamsdorf und Oberwellenborn ein neues Bild bescheren wird. Das Oval von bis zu drei Kilometern Länge und zwei Kilometern Breite könnte Bebauungsgebiet für die wohl größte Photovoltaikanlage Thüringens werden.

Sie könnte mit rund 100 Gigawattstunden pro Jahr etwa ein Fünftel der vom benachbarten Stahlwerk benötigten Strommenge liefern. Wobei letztlich nur auf 80 bis 120 Hektar Solarmodule aufgestellt würden.

Vorhaben würde Wertschöpfung in Region halten

Praktisch die gesamte Fläche wird bislang von der Agrargenossenschaft Kamsdorf bewirtschaftet. Die hier vor allem Getreide anbaut. Vorstandsvorsitzender Dirk Reichelt sieht in dem Vorhaben eine Zukunftsinvestition zum beiderseitigen Vorteil. Da der größte Teil der Anlage als sogenannte Agri-PV angelegt werde, also mit hoch aufgeständerten und teils transparenten Modulen, könne darunter Grünland als Weide oder Futterlieferant gepflegt werden, Geflügel seinen Auslauf finden, Obst gezogen oder Energiepflanzen wie die Durchwachsene Silphie angebaut werden.

Es sei der ausdrückliche Wunsch der Stahlwerk-Geschäftsführung, die Fläche nicht einfach mit Solarmodulen zu überziehen, sondern möglichst jeden Quadratmeter Boden weiter landwirtschaftlich zu nutzen, unterstreicht Reichelt. Das Stahlwerk sei nun einmal der wichtigste Arbeitgeber für die ganze Region, nicht nur der mit Abstand größte Steuerzahler, sondern in vieler Hinsicht Partner für Vereine, Schulen und Gemeinde.

„Früher hieß es mal, Max braucht Wasser, später dann Max braucht Schrott. Jetzt könnte das Motto sein: Max braucht Strom“, formuliert Reichelt das Anliegen. Es würden seit geraumer Zeit etliche Investoren durch die Region ziehen, die Solaranlagen bauen wollen. Mit dem Vorhaben des Stahlwerks aber bliebe die Wertschöpfung in der Region, statt Renditen und Energie nach außerhalb zu kanalisieren.

Nach seinem Eindruck werde das auch von fast allen der Flächeneigentümer geteilt, die von Stahlwerk und Agrargenossenschaft zur Vorstellung des Projekts eingeladen worden waren. Allerdings seien einige der über 70 Flächeneigentümer nicht erschienen oder waren mangels aktueller Adresse nicht zu erreichen.

Auch konventionelle Freiflächenanlage vorgesehen

Weshalb aber will das Stahlwerk noch Solarstrom, wo es doch bereits vollständig zertifizierte „grüne“ Elektroenergie aus norwegischen Wasserkraftwerken bezieht? Dazu informiert Prokurist und Einkaufsleiter Alexander Stolze. Demnach zeichne sich ab, dass die EU die Zertifizierung von grünem Strom in Zukunft enger an die Regionalität der Erzeugung binden werde.

Die Wasserkraft-Energie aus Norwegen allein für eine solche Einstufung nicht mehr ausreichen und letztlich die mit dem Label „Green Steel“ verbundene Strategie gefährden könnte. Zwar wird gerade wieder ein großes Hallendach im Stahlwerk mit Solarmodulen eingedeckt, doch die Anlage wird nicht einmal für ein Prozent des Bedarfs reichen.

Neben einer möglichen strengeren „Grün“-Zertifizierung dürften allerdings auch die Preissprünge der letzten Jahre auf dem Energiemarkt Anlass sein, mit stabil und einigermaßen günstig erzeugtem Strom aus der Nähe für mehr Wirtschaftlichkeit zu sorgen. Die Agri-Photovoltaik-Anlage soll laut Teilnehmern der Bauausschutz-Sitzung auf weniger als der Hälfte der Gesamtfläche entstehen und mit unterschiedlich ausgerichteten, teilweise transparenten und teils drehbaren Modulen verschiedene Bewirtschaftungen vom Obstanbau über Energiepflanzen bis zur Rinderweide und Bestückung mit mobilen Hühnerställen ermöglichen.

Wie es in der Vorlage für den Ausschuss heißt, soll zudem eine konventionelle Freiflächen-Solaranlage entstehen. Da das Stahlwerk gemäß seiner Satzung nicht selbst Energieerzeuger sein darf, soll eine in der Gemeinde anzusiedelnde Betreibergesellschaft gebildet werden, die per sogenanntem „Power Purchase Agreement“ das Stahlwerk mit herkunftssicherem Grünstrom aus der Nachbarschaft beliefert, während die Agrargenossenschaft die Flächen pflegt und landwirtschaftlich nutzt. Die Flächeneigentümer können wählen, ob sie ihre Parzellen direkt in die Betreibergesellschaft einbringen oder aber weiter an die Agrargenossenschaft verpachten – oder aber die Pacht beenden und selbst bewirtschaften.

Eigentümer sprechen sich für Agri-Photovoltaik aus

In der Eigentümerversammlung vor einigen Wochen hätte es allerdings bis auf einen Flächenbesitzer nur Zustimmung gegeben, berichten sowohl Reichelt als auch Stolze. Zwar betonen beide, man bewege sich bei dem Projekt bislang lediglich im „Ideenstadium“.

Immerhin aber hat der Bauausschuss die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans durch eine Solaranlagen-Montagefirma befürwortet. Auf der nächsten Sitzung am 4. Oktober wird sich der Gemeinderat von Unterwellenborn wohl mit einem entsprechenden Beschluss befassen müssen.

Nach fünf Jahren: Freie Bahn für Photovoltaikanlage in Goßwitz

Sparen verboten: Eigentümer lehnen Solarmodule auf Balkon in Unterwellenborn ab

Riesenpotenzial für Erneuerbare Energien im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt