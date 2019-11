Jährlich sammelt der Verein Saalfeld-Samaipata Geld für sein Hilfsprojekt in einer Großstadt in Bolivien. Noch bis 31. Dezember stehen die „Spendenwürfel“.

Aktion „Brot für kleine Hände“ gestartet

Die Hilfsaktion „Brot für kleine Hände“ des Vereins Saalfeld-Samaipata geht in die 16. Runde. Wie der Verein mitteilt, nehmen 193 Bäckereien und Konditoreien in der Region, die Boxen stehen noch bis 31. Dezember. Bisher seien schon vier Bäcker aus Ostthüringen in Bolivien gewesen, um selbst zu helfen. Der Erlös kommt vollständig der Bäckerei Dulce Hogar (Süßes Haus) in der bolivianischen Großstadt Santa Cruz de la Sierra zu Gute. „In diesem Jahr konnten wir davon ein dringend benötigtes Lieferfahrzeug finanzieren. Mit dem Spendengeld wird auch der Kauf von Backzutaten und die Ausbildung von zwei Bäckerlehrlingen ermöglicht“, so Hanno Müller, Vereinsmitglied und Mitinitiator der Aktion. Auch außerhalb von Bäckereien hätten neue Unterstützer die Spendenboxen aufgestellt.

Zum Auftakt dazu gab es am Samstag im Saalfelder Bauernmarkt einen Spendenbrotverkauf. „Das Wechselgeld hilft dabei, dass Straßenkinder und Waisen in 16 Kinderheimen in Bolivien täglich mit bis zu 2.500 Brötchen versorgt werden können und keinen Hunger leiden müssen“ so umreißt Hanno. Im vorigen Jahr sei das bisher beste Ergebnis von 9.650 € zusammen gekommen.

„Es ist uns ein Herzensbedürfnis, Kunden, Verkaufspersona, Inhabern von Cafés und Bäckereien und weiteren Unterstützern für ihr Vertrauen in unser Projekt zu danken“, betont Vereinsvorsitzender Peter Glöckner. Und Schatzmeister Eberhard Rabe: „Dafür, dass die Spenden vollständig in der Bäckerei „Dulce Hogar“ im Barrio Juvenil, dem vom Partnerverein eingerichteten Jugendviertel verbürgen wir uns!“.

Nun hoffen die Vereinsmitglieder auf eine gute Füllung der roten Spendenwürfel bis Silvester.