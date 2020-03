Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktion im Kreis Saalfeld-Rudolstadt: Die Hälfte der „Sprintprämie“ ist schon weg

Eine „Sprintprämie“ von jeweils 50 Euro haben die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt und die OTZ ausgelobt für die ersten zehn Vereine, die sich an der neuen Runde des Wettbewerbs „Mein Verein des Monats“ beteiligen wollen. Die gute Nachricht: Erst knapp die Hälfte des Preisgeldes ist weg!

Bis einschließlich Mittwoch haben sich fünf Vereine und Projekte aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für die Gemeinschaftsaktion beworben. Sie kommen aus Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bei Vereinen aus dem ländlichen Raum ist also noch reichlich Luft nach oben.

Dem Monatssieger winken jeweils 750 Euro

Noch am Wochenende, einen Tag nach dem Aufruf in der Zeitung, ging die Bewerbung des noch jungen Vereins „Freundeskreis des Saalfelder Ostereierbaums“ ein. 18 aktive Mitglieder mit einem Gesamtalter von 702 Jahren aus den unterschiedlichsten Berufszweigen wollen die Tradition der Familie Kraft im öffentlichen Raum fortführen - und haben sich die Prämie von 50 Euro schon mal gesichert, weil Kontaktdaten und Nachweis der Gemeinnützigkeit an der Mail hingen. Außerdem gehen jeweils 50 Euro an den Grundschulförderverein „Fröbelkinder“ Bad Blankenburg, den Förderverein Fröhliche Musikanten aus Saalfeld und den Förderverein Gorndorfer Lernspatzen der Grundschule in Saalfelds größtem Stadtteil. Ob das Projekt „Herbstzeitlose“ unter dem Dach des AWO Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt die Kriterien des Wettbewerbs erfüllt, muss noch geprüft werden.

Bewerbungen an die OTZ-Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt

In jedem Fall stehen aber mindestens noch fünfmal 50 Euro für die nächsten Bewerbungen zur Verfügung. Und so geht es: Einfach eine E-Mail mit einem Kurzporträt des Vereins, den Kontaktdaten der Ansprechpartner und dem Nachweis der Gemeinnützigkeit (Freistellungserklärung des Finanzamtes) an saalfeld@otz.de oder rudolstadt@otz.de schicken.

Von April bis September werden dann jeweils drei Vereine auf fast einer ganzen Seite in der OTZ vorgestellt. Anschließend wählen Leser und Bankkunden ihren „Verein des Monats“, der dann nochmal 750 Euro für die Vereinskasse erhält. Für den Zweit- und Drittplatzierten gibt es 400 beziehungsweise 300 Euro. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall!