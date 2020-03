In Grün getaucht ist hier die Heidecksburg bei einem der früheren St. Patricks Days in Rudolstadt. Ab Donnerstag soll vier Tage lang gefeiert werden. Bleibt es dabei?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktualisiert: Veranstalter in Saalfeld-Rudolstadt wollen trotz Coronakrise durchziehen

Am Wochenende hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Empfehlung gegeben, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu stoppen. Jeder Einzelne solle in den nächsten zwei bis drei Monaten abwägen, ob Clubbesuche, Geburtstagsfeiern oder Vereinssitzungen wirklich nötig seien. Der Saale-Orla-Kreis verbot daraufhin am Montag per Allgemeinverfügung alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern. Das Gesundheitsamt in Sonneberg sagte den traditionellen Musikantenstammtisch am Mittwoch in Neuhaus ab. Wie reagiert man nun in Saalfeld-Rudolstadt, wo Thüringens erster Coronapatient weiterhin auf der Isolierstation des Krankenhauses liegt? Dem Mann aus dem Saale-Orla-Kreis, so Kliniksprecher Stephan Breidt, gehe es „den Umständen entsprechend“.

Mehrere Großveranstaltungen im Städtedreieck

Allein im Städtedreieck stehen mit dem St. Patricks Weekend von Donnerstag bis Sonntag in Rudolstadt, Frauenfrühstückstreffen und Volksmusikevent in der Stadthalle Bad Blankenburg oder dem Kellerbierfest im Bürgerlichen Brauhaus Saalfeld Veranstaltungen an, die mindestens die 500 Besucher deutlich überschreiten dürften.

Mit 700 bis 800 Gästen rechnet man nach Erfahrungswerten der vergangenen Jahre zum Höhepunkt der Irischen Tage am Sonnabend im Festzelt auf dem Rudolstädter Marktplatz. „Nach heutigem Stand werden die im Rahmen des St. Patrick’s Days in Rudolstadt geplanten Veranstaltungen nicht abgesagt“, erklärte Stadtpressesprecher Frank-Michael Wagner nach Beratungen im Haus. Veranstalter sei allerdings nicht die Kommune, sondern der Irish Pub Letterkenny. „Falls die zuständige Behörde im Landkreis bis Freitag anderes entscheidet, müssten wir natürlich kurzfristig darauf reagieren“, so Wagner. Es geht um Künstlergagen, gebuchte Flüge, Hotelreservierungen und mehr.

Absagen sind mit teils deutlichen Verlusten verbunden

Auch für Tobias Fritzsche, Werkleiter im Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof, hat der Krisenstab des Landkreises das entscheidende Wort. Der Meininger Hof sei mit einer Kapazität von etwas mehr als 600 Besuchern von der Empfehlung des Ministers nicht betroffen. Man beobachte die Situation aber auf das Genaueste. Natürlich seien Absagen von Veranstaltungen mit teils deutlichen Verlusten verbunden. Selbst wenn vertragliche Verpflichtungen mit Künstlern aufgrund höherer Gewalt gelöst werden könnten, gebe es dennoch Kosten, auf denen man als Veranstalter sitzen bleibe, wie zum Beispiel Werbekosten, Provisionen oder entgangene Gewinne aus Eintrittskartenverkäufen und Gastronomie.

„Darüber hinaus beobachten wir seit einigen Wochen eine durchaus verständliche Zurückhaltung unserer Besucher, auf öffentliche Veranstaltungen zu gehen. Dies bedeutet für Veranstalter, die sich bei uns im Haus einmieten, starke Einbußen bei den Eintrittskartenverkäufen, die durchaus existenzbedrohend werden können“, betonte Fritzsche. Hier hoffe man auf eine schnelle Reaktion der Bundesregierung, dies aufzufangen, „damit wir auch in den kommenden Jahren weiter erfolgreich mit diesen Veranstaltern zusammenarbeiten können“. Je nachdem wie lange die „Corona-Krise“ andauere, „werden auch wir die entsprechenden Auswirkungen im Jahresergebnis des Eigenbetriebes mehr oder weniger deutlich spüren“, so der Werkleiter.

Bemühungen zur Vermeidung von Infektionen intensiviert

„Wir sind natürlich mit allen betroffenen Veranstaltern im Gespräch und hoffen auf Entscheidungen mit Augenmaß“, sagte Matthias Gropp, Geschäftsführer der Stadthalle Bad Blankenburg BGmbH. Letztlich obliege es der zuständigen Behörde, ein Veranstaltungsverbot auszusprechen. In diesem Fall tritt „höhere Gewalt“ ein. „Möchte ein Karteninhaber an einer stattfindenden Veranstaltung nicht teilnehmen, weil er vielleicht zu einer besonderen Risikogruppe gehört, so handeln wir das generell so, dass er die Karte mit ärztlichem Attest, Krankenschein etc. zurückgeben kann“, versichert der Stadthallenchef. Man hoffe, diese sehr kulante Lösung auch in dieser besonderen Situation aufrechterhalten zu können. Bislang gehe er davon aus, dass alle Veranstaltungen im März/ April durchgeführt werden können. Abgesehen von der rechtlichen Einschätzung habe man die Bemühungen zur Vermeidung von Infektionen intensiviert. So gebe es in den WC-Anlagen Spender mit Sterilisationsmittel, sei das Reinigungspersonal bei größeren Veranstaltungen angehalten, die WC-Anlagen, Türgriffe und Geländer zwischendurch zu reinigen. Auch das Personal mit Bargeldkontakt wurde mit Desinfektionslösung ausgestattet.

Brauereichef warnt vor Panik und Hysterie

Als einer der ersten meldete sich auf OTZ-Anfrage am Montagvormittag Brauereichef Jürgen Kachold. „Ich gehe heute davon aus, dass sowohl unser Kabarettabend am 20.03. als auch das Kellerbierfest am 21.03. hier in der Brauerei stattfinden werden. Solange es von Seiten des Gesundheitsamtes kein Verbot gibt, sehe ich keine Veranlassung, die Veranstaltungen abzusagen“, so der Geschäftsführer.

Das habe nichts mit finanziellen Verlusten zu tun, „die wir in diesem Falle natürlich selbst tragen müssten“. Man werde aber dem Trend der Medien mit übertriebener Berichterstattung nicht folgen. „Wenn alles wirklich so schlimm ist, dürfte ich als erstes unsere Kraftfahrer nicht mehr in die Verkaufsstellen schicken. Bei Kaufland, Marktkauf, Rewe und Edeka kommen täglich weitaus mehr als 1000 Menschen zusammen. Diese Läden alle zu schließen erscheint mir jedoch derzeit noch unmöglich. Ich glaube, dass wir weit entfernt sind von einer Epidemie wie der Pest im Mittelalter“, so der Kaulsdorfer. Natürlich müsse jeder für sich selbst entscheiden, wie er die Situation einschätze und die entsprechenden Entscheidungen dann treffen. „Vorsicht ist angesagt, Panik und Hysterie aber nicht!“, erklärte Jürgen Kachold.