Aktuelle Projekte in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Bürgermeister Mike George informiert über Bauprojekte und anstehende Veranstaltungen.

In der Stadt Bad Blankenburg stehen aktuell einige Baumaßnahmen auf dem Plan, wie Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) im Rahmen der Stadtratssitzung mitteilte.

Die Stützmauer in Oberwirbach am Anger sei fast fertig. Bereits abgeschlossen sei unterdessen die Baumaßnahme Obere Mauergasse in Bad Blankenburg. Die Eröffnung konnte am 21. Juni stattfinden. „Es ist die erste Straße nach dem neuen Stadt-Boden-Konzept“, so George. Eine Abbildung des alten Stadttores ist im Pflasterbelag eingebracht. Eine perspektivische Umsetzung ist für das gesamte Altstadtgebiet angedacht. Die Stromladesäulen im Bereich der Siedlung konnten am 15. Juni feierlich freigegeben werden.

Weiter nehme der Spielplatz im Bereich der Siedlung, der durch Förderungen finanziert wird, Gestalt an. Die Eröffnung soll am 3. August um 14 Uhr erfolgen. „Ehrengäste und Sponsoren kommen zur Eröffnung und es wird groß gefeiert“, sagt der Bürgermeister. Die Einladung an alle Stadträte und Bürger werde damit auch schon ausgesprochen.

Darüber hinaus informierte der Bürgermeister über den aktuellen Stand zum Engagement für Erholungsorte, wie beispielsweise Bad Blankenburg (OTZ berichtete). „Die Richtlinie für die Ausreichung des Zuschlags für Erholungsorte ist noch nicht erarbeitet, soll aber noch im Sommer umgesetzt werden. Wichtig ist auch eine dauerhafte Verankerung im Gesetz, so dass eine Planbarkeit für alle Erholungsorte geschaffen wird.“

Kurzfristig habe es eine Absage der geplanten Delegation aus dem Sudan für die Special Olympics gegeben, so dass sich das Städtedreieck nicht als Host-Town präsentieren könne. „Es soll aber Anfang September ein Sportfest mit Inklusionsangeboten in der Landessportschule geben.“