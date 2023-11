Karien Vervoort leitet seit August die Kunstwerkstatt in Rudolstadt.

Aktzeichnen, Origami und Kunst aus Stroh in Rudolstadt

Rudolstadt. Kunstwerkstatt startet mit vollem Programm in die Herbst/Wintersaison.

Mit spannenden Projekten startet die Kunstwerkstatt in die dunkle Jahreszeit. Auf dem Programm stehen Workshops, eine Ausstellungseröffnung und der Weihnachtsmarkt.

Am Sonnabend, dem 11. November, steht Aktzeichnen auf dem Plan. Unter Leitung von Sylvia Bohlen können Teilnehmer in der Alten Wache nach Modell zeichnen und dabei die typischen Proportionen und Grundhaltungen erfassen. „Das Zeichnen der menschlichen Figur eignet sich gut für Arbeiten für eine Bewerbungsmappe“, heißt es in der Ankündigung.

Rund um die japanische Faltkunst Origami dreht es sich am 18. November bei einem Workshop in der Alten Wache. Die Teilnehmer werden eine einfache Faltung lernen und mit einer individuellen Farbserie ein kleines Kunstwerk schaffen.

Himmeli? Was bitte ist das? Himmeli ist ein Objekt aus Stroh, das in Nordeuropa eine beliebte Weihnachtsdekoration darstellt. Bei einem Workshop am 25. November können Teilnehmer ein solches Objekt aus zwölf Strohhalmen (Symbol für die 12 Monate) herstellen. Geleitet wird der Workshop von der neuen Leiterin der Kunstwerkstatt Karien Vervoort.

Am 2. Dezember können Eltern mit Kindern Weihnachtsgeschenke selbst herstellen. So können kleine Duftkissen oder Lavendel-Socken-Püppchen gebastelt werden.

Am 9. Dezember öffnet die Kunstwerkstatt anlässlich des Weihnachtsmarktes auf der Heidecksburg ihre Türen.

Mit einem Farb-Lithografie-Workshop am 15. und 16. Dezember endet das Jahr in der Rudolstädter Kunstwerkstatt.