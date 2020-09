Saalfeld. „Die Kollegen sind am Limit“, so die Gorndorfer Vize-Schulleiterin. Stadtrat Oliver Grau thematisiert das Problem im Schul-Ausschuss.

Akuter Lehrermangel an der Gorndorfer Grundschule

Die Grundschule „Am roten Berg“ in Gorndorf leidet unter Lehrermangel. Wie Stadtrat Oliver Grau (Bürger für Saalfeld) informiert, haben sich die Eltern mit „Brandbriefen“ an das Schulamt Südthüringen gewandt. Sylvia Carl, stellvertretende Schulleiterin, bestätigte die „ziemlich komplizierte Situation“. Wörtlich erklärte sie: „Hier ist Land unter!“ Die Erkältungssaison beginne; „die Kollegen sind körperlich und nervlich am Limit“.