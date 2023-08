Einsatzkräfte der Feuerwehren besprechen sich nach dem Gasalarm in der Rudolstädter Straße in Saalfeld.

Alarm wegen Geruchsbelästigung in Saalfeld

Saalfeld Fast drei dutzend Feuerwehrleute an der Rudolstädter Straße im Einsatz - Landratsamt: es besteht keine Explosionsgefahr

Am Montag kam es um die Mittagszeit zu einem Einsatz wegen Geruchsbelästigung in der Rudolstädter Straße in Saalfeld. Neben der Polizei waren laut einer Mitteilung des Landratsamtes 32 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Saalfeld, Saalfeld-Crösten, Reichmannsdorf und Oberweißbach im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte Saalfelds Stadtbrandmeister Andreas Schüner inne.

Den Einsatz hatte der Verdacht auf einen möglichen Gasaustritt ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten messtechnisch keinen Gasaustritt in dem an das Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach angrenzenden Gebiet nachweisen, das wegen der Bauarbeiten am künftigen Fingersteinkreisel verkehrsmäßig nur schwach frequentiert ist.

Da der Geruch aus dem Kanalsystem kam, waren auch die Stadtwerke Saalfeld und der ZWA Saalfeld-Rudolstadt vor Ort. Die Ursache der Geruchsbelästigung war bis zum frühen Nachmittag ungeklärt. "Es besteht keine Explosionsgefahr", bekräftigt das Landratsamt.