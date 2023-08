Alle doof außer ich - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld Wer seid ihr eigentlich, dass ihr euch erhebt über den Nächsten? Nachdenken über eine Kultur des Verächtlichmachens

Es gibt in diesem Land bestimmt Dinge, über die man sich ärgern und aufregen, an denen man meinetwegen auch verzweifeln kann. Ich, zum Beispiel, warte seit dem 23. Juni auf mein Deutschlandticket von der Deutschen Bahn. Das ist lästig, ärgerlich und peinlich, weil ich den Zugbegleitern seit acht Wochen auch bei privaten Bahnanbietern wie Abellio meine Bestellbestätigung als Fahrkartenersatz vorlegen muss, was selten ohne Diskussionen abgeht.

Nie würde ich aber auf die Idee kommen, die Mitarbeiter der Bahn als minderbemittelt, unfähig oder faul zu bezeichnen. Es wird seinen Grund geben, warum ich auf mein Deutschlandticket warte.

Was ich jedoch in meinem Umfeld und speziell in „sozialen“ Netzwerken beobachte, ist eine oberflächliche Überheblichkeit, die den Boden bereitet für Frustration, Verdrossenheit und Protestwahl. Ohne auch nur halbwegs die Zusammenhänge zu kennen, wird jegliches politisches, staatliches oder auch privates Handeln verächtlich gemacht. Motto: Alle doof außer ich.

Das Ergebnis dieser Hybris ist schwindendes Vertrauen in die Institutionen des Staates. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei werden in ihrem Handeln behindert oder gar angegriffen. Es gilt nur noch die eigene Überzeugung als Maßstab des Handelns. Reichsbürgerdenken in Reinkultur macht sich breit.

Wer seid ihr eigentlich, dass ihr euch erhebt über den Nächsten?! Über die Verkäuferin im Penny-Markt, den Mitarbeiter in der Kfz-Zulassung, den Pfarrer im Dorf oder die Ministerin, deren Parteibuch euch nicht gefällt? Kommt mal wieder runter und schaut in den Spiegel, bevor ihr euch über andere lustig macht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserer Verfassung. Gilt das auch für Facebook?

Schönes Wochenende!