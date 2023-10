Tochter Brigitte Hecker, Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania, Enkelin Sabine Müller (hinten von links) und die Jubilarin Elfriede Hoffmann am Freitag in der Feengrottenstadt.

Alle Schandtaten mitgemacht: Saalfelderin fliegt in 100 Jahren 69 Mal um die Welt

Saalfeld Elfriede Hoffmann begeht im Altenpflegezentrum bei guter Gesundheit ihren Geburtstag - zu den Gratulanten gehört auch der Bürgermeister

Bei guter Gesundheit und beneidenswert fit feiert Elfriede Hoffmann im DRK Altenpflege- und Betreuungszentrum im Tiefen Weg am Freitag ihren 100. Geburtstag. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) überbrachte der Jubilarin die Glückwünsche der Stadt. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Reise nach Kanada bleibt in besonderer Erinnerung

„Ich fühle mich nicht wie 100“, berichtete Elfriede Hoffmann und verriet mit viel Humor, dieses hohe Alter durch „gute Führung" erreicht zu haben. Dennoch habe sie in ihrem Leben „alle Schandtaten mitgemacht“. Besonders in Erinnerung sind der Jubilarin die vielen Reisen, die sie mit ihrer Schwester unternommen hat. 69 Flüge brachten Elfriede Hoffmann um die Welt. „Sie waren alle schön“, erzählte die Jubilarin, doch besonders an die Reise nach Kanada denke sie gern zurück.

Feier mit Kindern, Enkeln und Urenkeln

Geboren in Tschechien hat Elfriede Hoffmann in Sollstedt bei Nordhausen gelebt und als Grundschullehrerin gearbeitet. 2010 zog sie nach Saalfeld, wo ihre Tochter lebt. Vor vier Jahren kam sie ins Pflegeheim. Dort feiert sie nun mit vielen Familienangehörigen, zu denen drei Kinder, sechs Enkel und vier Urenkel zählen.