Alle Zeichen auf Start

Heike Enzian über die Rückkehr zur Normalität.

Da stehen endlich alle Zeichen auf vorsichtigem Start zurück zu einem wieder normalen Leben und dann das: Mitten in den ersten Besuch im Freibad, in die Vorfreude auf das erste Live-Konzert nach Monaten oder das erste Schnitzel auf der Terrasse eines Restaurants platzt das große Unwetter. So erlebten es viele am vergangenen Sonnabend.

Wie sehr es die Menschen danach sehnt, sich wieder an Orte zu begeben, die lange Zeit tabu waren, ist unübersehbar. Selbst dort, wo eine Testpflicht jetzt noch wie eine angezogene Handbremse wirkt, ist Zuversicht zu spüren. Daran kann auch ein vorübergehendes Gewitter nichts ändern.

Ja, es gibt auch diejenigen, die jetzt davor mahnen, nicht vorschnell wieder alle Zügel locker zu lassen. Und ja, Corona ist nicht über Nacht verschwunden. Aber es tut einfach gut, wieder Kinderlachen in einem Schwimmbad zu hören oder Livemusik auf der Schloss-Terrasse der Heidecksburg. Und so wie ich es an diesem Wochenende erlebt habe, gehen Gastronomen, Veranstalter oder Betreiber von Freizeiteinrichtungen sehr verantwortungsbewusst mit der aktuellen Situation um.

Öffnungen ja bitte, Leichtsinn nein danke. So geht das mit Lebensfreude und Zuversicht in diesem Sommer. Freuen wir uns darauf!