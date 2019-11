Rudolstadt. Ausstellung erinnert in Rudolstadts Partnerstadt an die Tage der Grenzöffnung

Als DDR-Bürger Bayreuth in Beschlag nahmen

Fünf großformatige Fotografien erinnern seit Sonnabend im Herzen von Rudolstadts Partnerstadt Bayreuth an die Tage nach der Grenzöffnung vor 30 Jahren. An Parkplätze voll mit Trabis und Wartburgs oder den Ansturm auf die Kaufhäuser. Anlässlich des Jubiläums haben Bayreuths Oberbürgermeistern Brigitte Merk-Erbe und Rudolstadts Stadtoberhaupt Jörg Reichl die Ausstellung am Luitpoldplatz gemeinsam eröffnet. Der Nordbayerische Kurier berichtet darüber. Dank gebühre den Menschen, die damals die Veränderungen eingefordert haben, heißt es dort.

Wiedervereinigung muss Herzenssache bleiben

„Für die Bayreuther war es mehr als eine Herzensangelegenheit, die Menschen aus dem Osten Deutschlands zu empfangen. Herzlichen Dank heute noch dafür. Auch Rudolstädter fanden damals spontan den Weg nach Bayreuth“, so Reichl. Er betonte mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse in Thüringen: „Jeder habe die Freiheit zu wählen, was er möchte, Es gibt aber kein Recht zu vergessen, wie das Leben in der ehemaligen DDR war“. Die Wiedervereinigung sollte allen, den Menschen in Ost und West, eine Herzenssache sein, mahnte Brigitte Merk-Erbe. Die Städtepartnerschaft zwischen Rudolstadt und Bayreuth feiert im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen.

Auch der Kunstverein und die regionale Künstlerszene in Bayreuth widmen sich dem Ende der Teilung Deutschlands. So sind Arbeiten des 1943 in Saalfeld geborenen Malers und Grafikers Horst Sakulowski derzeit im Kunstkabinett des Kunstmuseums in Bayreuth zu sehen.