Im Juni 2020 kam es zwischen Kuhfraß und Oberhasel zu diesem Verkehrsunfall mit einem Milchlaster. Aus dem beschädigten Tank flossen rund 12.000 Liter Milch in den Haselbach.

Als die Milch in den Haselbach floss

Dass Mineralöl in Saale und Schwarza landet, Fische durch chemische Substanzen in der Lichte und in einem Teich verenden, ist fast schon Routine für die Mitarbeiter der Umweltbehörde im Landratsamt - Milch im Haselbach war aber auch für sie neu. Im Juni vorigen Jahres verunfallte im Hirschgrund ein Milchtankfahrzeug. Die Folge war eine von insgesamt 50 Anzeigen wegen Verstoßes gegen den Wasser- und Bodenschutz.

Das zuständige Amt hat jetzt eine Statistik seiner Tätigkeit im Jahr 2020 vorgelegt. Demnach wurde in 68 Fällen eine Genehmigung zum Einleiten von Abwasser erteilt. Der Grund: Wer nicht an die Kanalisation angeschlossen ist, bei dem die Kleinkläranlage aber saniert wird, muss das Abwasser ja trotzdem vernünftig ableiten.

Bemerkenswert: Die Zahl der potenziellen Brunnenbauer ist gegenüber dem Jahr 2019 um ein Drittel auf 93 gestiegen. Beim Brunnenbau sei immer zu beachten, dass im Untergrund Hohlräume sein können, beispielsweise durch den Untertagebau, so das Landratsamt. Um das und anschließende Schäden auszuschließen, brauche man für die Bohrung eine Genehmigung. Motto: Selbst ist der Wassermann.

In 296 Fällen erteilten die Mitarbeiter des Amtes darüber hinaus Auskünfte nach dem Thüringer Altlasteninformationssystem. Die Altlastenauskünfte werden besonders beim Erwerb von Grundstücken eingeholt, um herauszufinden, ob da früher ein Betrieb war, der möglicherweise Boden und Wasser belastet hat.