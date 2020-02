Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Als „Die Säuglinge“ sich in Saalfeld zu Bier und Tanz trafen

In der Stadt Saalfeld sind 176 Vereine registriert. Diese Zahl hat Claudia Streitberger vom Stadtmuseum ermittelt und damit weiß sie: Das Vereinsleben in der Feengrottenstadt ist ein weites Feld und dazu eins mit einer langen und ereignisreichen Geschichte. Dieser will sich Claudia Streitberger nun als Kuratorin einer Ausstellung im Klostermuseum stellen. Ausstellungseröffnung der Exposition „Mein Verein in Saalfeld“ soll am 17. Oktober dieses Jahres sein.

Es gibt bereits viele Ausstellungsstücke im Saalfelder Fundus, insbesondere „Flachware“ Die Ausstellungsmacherin, die mit einer sehenswerten Ausstellung über Frauen in Saalfeld Furore machte und zuletzt eine Papiertheater-Ausstellung betreute, hat viele der älteren Vereine angeschrieben und sie zur Mitarbeit eingeladen. Freilich findet sie auch so allerhand im museumseigenen Fundus - „Fotos ohne Ende, Pokale, Auszeichnungen, Urkunden, Vereinsfarben“. Doch Claudia Streitberger hofft noch auf ein paar schöne dreidimensionale Ausstellungstücke, denn sie will nicht nur „Flachware“ in ihrer Ausstellung zeigen. Gesucht wird beispielsweise ein alter Fußball oder ein historischer Tennisschläger. Auch an gut erhaltener Vereinskleidung wäre die Kuratorin interessiert. Einige Vereine in Saalfeld haben eigene Traditionskabinette Viele tolle Stücke, die einst im Fundus landeten, sind nach der Wende 1990 wieder an die Vereine zurückgegangen, die zu DDR-Zeiten verboten waren und sich dann neu gründeten. Als Beispiele nennt Claudia Streitberger den Schützenverein und den Feuerwehrverein, die nun eigene Traditionskabinette für ihre erinnerungswürdigen Schmuckstücke haben. Claudia Streitbergers Interesse gilt den Gründungsphasen vieler Vereine um 1900 und nach dem Ersten Weltkrieg um 1920, aber auch der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR. Speziell in Saalfeld gab es auch viele gesellige Vereine - zum gemeinsam diskutieren, Verbindungen knüpfen und natürlich Bier trinken. Sie hießen beispielsweise „Union“ oder „Concordia“ oder auch „Die Säuglinge“, letztere mit einem Nuckel auf der Vereinsfahne. Alle hatten sie eigene Ritualen. Sie haben sich als Ritter und Mönche verkleidet und warum sie das taten, weiß Claudia Streitberger selbst noch nicht. Die Honoratioren der Stadt hatten eigene Biergläser Die Fans vom Restaurant „Das Loch“ nannten sich die „Die Loch-Gesellschaft“, berichtet die Museumsmitarbeiterin weiter. „Das waren alles Honoratioren der Stadt, jeder hatte sein eigenes Bierglas“. Für jedes Mitglied stand eigens ein eigenes Gedicht auf diesem Bierglas, zum Beispiel, „ob er viele Frauen hatte“ oder andere halb-ernste Dinge. Was die Kuratorin fasziniert: Sportvereine waren früher auch kulturell sehr aktiv. So machte der Turnverein auch Theater und Claudia Streitberger schwärmt: „Die müssen eine Zeit gehabt haben damals… .“ Auch ein Rauchverein gab es mal in Saalfeld. Die Vereinsmitglieder traf sich, um gemeinsam Pfeife oder Zigarre zu rauchen und sich zu unterhalten. Und natürlich: „Biertrinken war auch immer ganz wichtig.“ Vereine, die sich bei Claudia Streitberger im Stadtmuseum melden, haben die Chance, sich mit Bild und Text in der Ausstellung zu präsentieren. Für die Ausstellungseröffnung schwebt der Ausstellungsmacherin ein kleiner Auftritt von Vereinsmitgliedern in alten Trachten und mit alten Fahnen vor; vielleicht auch ein kleiner Umzug über den Markt. Die Kuratorin denkt, dass das Vereinsleben und die Vereinsgeschichte ein spannendes Thema von großem allgemeinen Interesse ist und die Ausstellung gut besucht wird. --------------------------------------- Wer zur Ausstellung „Mein Verein in Saalfeld“ beitragen will, kann sich bei Claudia Streitberger im Stadtmuseum Saalfeld melden, Münzplatz 5. Telefon: (03671) 598462 / E-Mail: clstreitberger@stadt-saalfeld.de. Auch Sponsoren der Ausstellung werden gesucht.