Der Geschichtsverein in Gorndorf kümmert sich um die Ortsgeschichte in dem Saalfelder Ortsteil. Im Bild: Vereinsmitglied Horst Krieck und der Vereinsvorsitzende Andreas Schleitzer (von links).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Als Gorndorfs Feuerwehrhaus noch ein Schwarzbau war

Alles begann damit, dass der Gorndorfer Guido Klietz im Saalfelder Stadtarchiv alte Akten durchforstete. Darüber zu berichten, wie alles begann, ist Andreas Schleitzer gebeten, schließlich will der Gorndorfer Geschichtsverein „Verein des Monats“ werden. Und das gelingt am besten mit einer guten Geschichte. Und die Geschichte des Heimat- und Geschichtsvereins Gorndorf e.V. begann damit, dass Guido Klietz in alten Dokumenten blätterte.

1328 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung Gorndorfs

Nach „zielstrebigen Nachforschungen“, wie Schleitzer erzählt, fand Klietz eine Urkunde vom 25. Juni anno 1328. Darin wird bekundet, dass „wir“ – man bemerke den Pluralis Majestatis – „Heinrich von Gottes Gnaden Graf und Herr zu Schwarzburg“ das Patronatsrecht über die Kapelle zu Gorndorf und Köditz an das Marienhospital zu Saalfeld abtreten. Das soll, so der hoheitliche Urkunden-Autor, „in gottgefälliger Gunst“ geschehen. Die Bedeutung dieser Urkunde besteht heute weniger in der Eigentumsübertragung der Kapelle, sondern in dem darin enthaltenen Wort „Gorndorf“. Es ist die erste urkundliche Erwähnung des heutigen Saalfelder Ortsteils, das sich rechts und links als Langdorf entlang des Baches Weira erstreckt.

Nun, so berichtet Schleitzer weiter, und Vereinsmitglied Horst Krieck nickt zustimmend dazu, war es so, dass jener Guido Klietz die Urkunde im Jahr 2002 fand. Das bedeutete, dass Gorndorf im Jahr darauf, 2003, mit Fug und Recht eine 675. Jahrfeier ausrichten konnte. Offenbar sind die Weira-Anrainer Leute von dem Schlag, die Feste feiern wie sie fallen: „Um die 675 Jahre zu feiern, mussten wir den Verein gründen“, erzählt der Vereinsvorsitzende.

So fanden sich am 26. Februar 2003 eine Reihe von Gorndorfern im Gemeindehaus auf dem Anger ein und gründeten den Geschichtsverein. Den heute 59-jährige Schleitzer wählten sie zu ihrem Vorsitzenden.

Weit mehr als 10.000 Arbeitsstunden wurden geleistet

Was der Verein seither auf die Beine gestellt hat, ist nennenswert über die 675. Jahrfeier hinaus. Er schuf sich zunächst mit der Sanierung eines abrissreifen historischen Gorndorfer Hauses aus dem Jahr 1680 ein eigenes Domizil. Der heute 80-jährige Horst Krieck fungierte dabei als eine Art Oberbauleiter. Weit mehr als 10.000 unbezahlte Arbeitsstunden seien in den Ausbau des alten „Haunshauses“ geflossen, berichtet er.

Gekauft werden konnte das alte Haus mit Hilfe der Sparkasse. Als erstes, sagt Krieck, wurde natürlich das Dach saniert. Dann kam das Erdgeschoss dran. Dem Verein kam zugute, dass viele der heute 38 Mitglieder in allen möglichen Gewerken tätig sind. Auch der sich dem Haus anschließende Kuhstall wurde ausgebaut. Heute befindet sich darin ein kleiner Partyraum mit Billardtisch – wie schon erwähnt, die Gorndorfer feiern gern.

Der Zeitaufwand ist immens. Krieck erzählt lachend, dass er zu jener Zeit mehr auf der Baustelle als zu Haus war und seine Frau schon meinte, er könne sein Bett doch gleich im Vereinshaus aufstellen. Das Ergebnis der Mühen ist sehenswert.

Im Erdgeschoss befindet sich heute eine kleine Ausstellung mit historischen Landwerkzeugen und Exponaten der Agrargeschichte des Ortes. Im Obergeschoss prangt über dem Versammlungsraum ein originaler Deckenbalken als Hinweis auf das hohe Alter des Hauses. Dass der Balken gerettet wurde, trotz des vormals maroden Zustandes des Hauses, freut Vereinschef Schleitzer besonders: „Schließlich sind wir ein Geschichtsverein.“

Als Geschichtsverein lässt sich dieser keine Geschichte entgehen. So wurden beim Hausumbau ein Löffel und ein Kinderschuh im Gebälk gefunden. Diese sind heute in einer Vitrine zu sehen; einst sollten sie das Haus vor Unglück schützen, diese Redaktion berichtete ausführlich.

Auch bei der Orgel-Sanierung halfen die Vereinsmitglieder

Zu den Aufgaben des Vereins gehörte es, von den alten Gorndorfern die Lebensgeschichten einzusammeln, ehe sie verloren gehen. Die Vereinsmitglieder legten Häuserchroniken an, sammelten Geld für die Sanierung der Orgel in der Gorndorfer Kirche und auch für das neue Kirchendach akquirierten sie Mittel. Eine große Aufgabe war die Dokumentation des Baus der Umgehungsstraße 2003 bis 2007, an den ein Gedenkstein im Ort erinnert. Und auch wenn es der Vereinsname nicht gerade vermuten lässt: Auch für die Instandhaltung der Weira-Brücken im Ort ist der Heimat- und Geschichtsvereins Gorndorf e.V. zuständig.

Doch auch ihrer ursprünglichen Leidenschaft blieben die Mitglieder treu, dem Stöbern in alten Akten und Urkunden. Dabei fanden sie ein Dokument aus der Zeit, als Gorndorf zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörte. Demnach musste der Ort Gorndorf eine Strafe zahlen, weil das örtliche Brauhaus ein Schwarzbau war, berichtet Schleitzer, der auch Gorndorfer Feuerwehr-Chef ist. Das Gebäude gibt es heute noch, es ist heute das Domizil der freiwilligen Feuerwehr im Ort.

ZUR SACHE: Wer wird Verein des Monats?

- Auch 2020 sucht die OTZ-Lokalredaktion gemeinsam mit der Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt den Verein des Monats.

- Seit Jahren wird mit dieser Aktion ehrenamtliches Engagement in der Region gewürdigt. Von April bis September haben jeweils drei Vereine aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt monatlich die Chance, in der OTZ-Lokalausgabe auf fast einer ganzen Zeitungsseite in Wort und Bild vorgestellt zu werden. Den per Leservotum ermittelten Monatssiegern winken 750 Euro Preisgeld. Platz 2 bekommt 400 Euro, Platz 3 erhält 300 Euro. Die Vereine werden im Normalfall an den ersten drei Montagen im Monat vorgestellt, am vierten Montag erfolgt eine Zusammenfassung, und der Stimmzettel wird veröffentlicht. Stimmzettel sind auch in Filialen der Volksbank im Kreis Saalfeld-Rudolstadt erhältlich. Auch die Leser können vom Wettbewerb profitieren, denn beim Abstimmen werden unter den Umfrageteilnehmern monatlich zehnmal 50 Euro verlost.

- Der Auftaktverein im Monat Juni ist der Heimat- und Geschichtsverein Gorndorf. Es folgen der Probstzellaer Karnevalsclub „ZKC“ und der Förderverein der Grundschule Bad Blankenburg.