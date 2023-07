Als Kegelpreis gibt’s die Braut für einen Tanz

Dorndorf Rosenfest Dorndorf nimmt 125 Jahre alte Tradition auf – Annika Schaale darf den Ort repräsentieren

Carla Hartmann hält die Jobbeschreibung für die Rosenbraut von Dorndorf eher pragmatisch-knapp: „Hübsch aussehen und lächeln.“ Und es schade nicht, wenn die betreffende junge Frau etwas über Dorndorf und seine Traditionen erzählen könne.

Das ist auch das Stichwort für Pfarrer Michael Thiel. Vor ihm sitzt Annika Schaale, 19 Jahre alt und angehende Erzieherin, neben ihr Vater Uwe und Bürgermeister Frank Dietzel, dazu die vier Begleitpaare der Dorfjugend. Vor gut zehn Minuten war Schaale von ihnen am Eingang ihres Elternhauses abgeholt und in Begleitung der „Dorndorfer Konsum Musikanten“ nicht einfach die paar Schritte über den Wiedabach zur Kirche gebracht, sondern eine erste Runde über den Festplatz und durchs Dorf geführt worden. Nun sitzen sie im Altarraum, eingekleidet wie zur Konfirmation und Rosen angesteckt, und Thiel spricht von Tradition als Übergabe von einer Generation zur nächsten, gemäß dem Paulus-Wort in der Bibel: „Prüfet alles, behaltet das Gute.“ Dazu zähle, dass man sich zum Gottesdienst treffe, um die Rosenbraut ins Amt zu preisen. Dass immerhin 13 der 96 Dorndorfer Kinder im schulpflichtigen Alter seien, weil ihre Eltern weiter auf dem Land der Vorfahren und meist auch noch in deren Häusern leben, wie’s Brauch ist.

Mühlenbesitzer hielt in Stiftungsurkunde die Regeln fest

Und dass sie heute bereits ins 125. Jahr nach dem allerersten Rosenfest gehen, das der Mühlenbesitzer Heinrich Gläser 1898 bei der Hochlöblichen Kircheninspektion zu stiften beantragte, weil er von einem gleichartigen Fest in Lichstedt „zwecks Ausbreitung der Inneren Mission im Fürstentume Rudolstadt“ fasziniert war. Am 17. Juli 1898 fand dann die Dorndorfer Premiere statt, seither ist der Ablauf fast unverändert, wie alte Bilder und Schriften im ehemaligen Konsum bezeugen, wo der Brauchtumsverein unter Führung von Carla Hartmann eine Ausstellung bereithält: Braut abholen, Gottesdienst mit Übergabe des Rosenkranzes, Festumzug, Vorstellung samt Huldigung auf dem Dorfplatz, dann Braut samt Brautvater wieder nach Hause bringen. Ab dann Vergnügen, in der Variante des diesjährigen Festes, mit Musik von den Konsum-Musikanten und dem Heilinger Männerchor, mit Kindertanzgruppe und der singenden Bergbahnkönigin Sylvia Darko. Dazu Hüpfburg und andere Kinderbeschäftigungen, ein paar Marktstände, satt zu essen und zu trinken. Und Wettkegeln um den Titel des Rosenbräutigams, der mit der Braut den ersten Tanz beginnen darf. Das Ganze eingefasst und in Schwung gehalten von der Feuerwehr sowie auffällig vielen Menschen in grünen T-Shirts, Mitgliedern des Brauchtumsvereins, die Broschüren anbieten, Besucher herumführen oder dafür sorgen, dass die Rosenbraut und ihr Gefolge immer genau dort stehen und lächeln, wo das Ambiente fotogen passt.

Ersatz von auswärts wird schwierig

Rosenbraut zu sein, das sei „etwas Bewegendes, etwas Bleibendes fürs Leben“, hat Pfarrer Thiel gesagt. Nach fünfjähriger Pause wegen Corona und dem Tod der vorherigen Cheforganisatorin Doreen Lukas ist endlich die Lücke geschlossen, doch erneut droht in der Ferne Ungemach, wie Hartmann erzählt: Gemäß Gläsers Stiftungssatzung soll das jeweils älteste unverheiratete Mädchen aus dem Ort Rosenbraut werden, doch das nächste Mädel nach Annika Schaale ist noch lange Schulkind. Als Ausnahme erlaubt die Satzung die Kür einer jungen Frau von auswärts, sofern sie Tochter eines Lehrers oder Pfarrers ist. „Meine Kinder sind längst aus dem Haus“, sagt Hartmann schnell – es läuft wohl auf den Pfarrer zu.