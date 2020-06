Die alte Mühle in Uhlstädt ist nach Jahren des Leerstands in einem bedauernswerten Zustand. Ende des Monats soll das denkmalgeschützte Objekt bei einer Sommer-Auktion in Berlin versteigert werden.

Alte Mühle in Uhlstädt soll in Berlin versteigert werden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Mühle in Uhlstädt soll in Berlin versteigert werden

Womöglich ist es die letzte Chance für die Uhlstädter Mühle, jemals wieder in alter Schönheit zu erstrahlen. Am 26. Juni soll das denkmalgeschützte Objekt bei der Sommer-Auktion des Auktionshauses Karhausen in Berlin im Auftrag des privaten Eigentümers versteigert werden.

„Die Mühle steht seit Jahren leer und wartet auf einen kreativen Investor“, erläutert Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator bei der Auktionshaus Karhausen AG. „Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, so dass steuerlich interessante Abschreibungsmöglichkeiten bei einer Sanierung für den Investor winken“. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, das stark sanierungsbedürftige Objekt mit Zustimmung des Denkmalschutzes abzureißen und das ca. 400 m² große Grundstück neu zu bebauen, so Knake weiter. Das Mindestgebot liegt bei 9000 Euro.

Aktuell befindet sich die historische Mühle zwischen der Bundesstraße 88, Mühllache und der Grundschule „Heinrich Heine“ in einem bedauernswerten Zustand. Es fehlen sämtliche Fensterscheiben, das alte hölzerne Mühlrad ist zerstört. Ein ausführliches Exposé erhalten Interessenten beim Auktionshaus unter Telefon 030-8904856 oder info@karhausen-ag.de. Neu wird auch die Form der Versteigerung unter Corona-Bedingungen sein. Da eine persönliche Teilnahme von Bietern auf der Sommer-Auktion am 26. Juni derzeit nicht sichergestellt werden kann, erfolgt die Zuschlagserteilung online und am Telefon.