Saalfeld. 113 Spender gaben am Donnerstag im Meininger Hof ihr Blut. Das DRK lobt die große Blutspendebereitschaft der Bevölkerung in der Corona-Zeit.

Altruismus in der ersten Reihe

Claudia Widder braucht momentan vor allem viel Platz für ihre Arbeit. Die Gebietsreferentin für den Blutspendedienst des DRK organisiert alle Blutspendetermine in Thüringen. „Die Räume müssen wegen der Abstandsregel groß genug sein“, sagt sie. Deswegen ist auch der letzte reguläre Termin am 2. April im Bürger- und Behördenhaus – dem Stammlokal des DRK in Saalfeld – entfallen. Sein Sitzungssaal hätte nicht genug Freiraum geboten, ebenso der DRK-Stützpunkt am Schieferhof in Graba. Am Donnerstag wurde die Spende im Meininger Hof nachgeholt.

Wer erhöhte Temperatur aufweist, wird nach Haus geschickt

Dass auch Blut spenden unter Corona anders abläuft, verwundert nicht. „Alle Spender bekommen einen Mundschutz von uns, den sie auch während der Spende tragen müssen“, erklärt Claudia Widder. Der Empfang ist am Besuchereingang zur Rudolstädter Straße aufgebaut; Mindestabstand einhalten ist sowieso Pflicht. Zweite Änderung: „Bei jedem Spender wird grundsätzlich kontaktlos Fieber gemessen. Das erfolgt jetzt nicht erst bei der medizinischen Untersuchung, sondern gleich zur Begrüßung“, sagt sie. Wer erhöhte Temperatur oder offensichtliche Krankheitssymptome aufweist, wird wieder nach Hause geschickt und auf die nächsten Termine verwiesen. „Das sind aber Ausnahmen. Die Leute sind sehr vernünftig“, weiß Widder. Bei bestehender Corona-Infektion ist eine Spende selbstredend nicht erlaubt.

In der Krise mehr Erstspender als gewöhnlich

Trotz aller Widrigkeiten habe man den normalen Spendenrhythmus des DRK so gut wie beibehalten können. „Der Bedarf wird deswegen ja nicht weniger“. Gerade in der Krebstherapie würden besonders viel Spenderblut benötigt. „Und die Bereitschaft ist sehr gut, sogar besser sonst. Das mag auch damit zusammenhängen, dass viele Leute zu Hause sind und viel Zeit haben“, erklärt die Referentin. Beflügelt die Krise also den Altruismus der Menschen? „Wir zählen jedenfalls auch mehr Erstspender, als gewöhnlich“, so Widder. Für sie ist das Prozedere vor dem Einstich etwas ausführlicher.

Wer den Einlass passiert hat, durchläuft die üblichen Stationen einer Blutspende: Personalienabgleich, Hämoglobinwert bestimmen, Arztgespräch. Für die obligatorische Selbstauskunft gibt es wiederum eigene Kugelschreiber vom Roten Kreuz, die aus hygienischen Gründen mit nach Hause genommen werden müssen. Trennscheiben aus Plexiglas schirmen Personal und Spender voneinander ab, Bodenmarkierungen weisen abermals auf den zulässigen Bewegungsradius hin. Sechs rote Kunstlederliegen stehen direkt vor der Bühne für die Besucher bereit. Spenden in der ersten Reihe. Allein, der Blick der Spender geht nicht Richtung Bretter, sondern nur in den Saal. „Sechs Liegen ist unsere gewohnte Größenordnung“, sagt Claudia Widder. So viel Normalität muss sein.

56,5 Liter Blut wurden am Donnerstag gespendet

Insgesamt 113 Spender haben an diesem Tag Blut gelassen, davon zehn zum allerersten Mal. Macht bei einer Entnahme von 500 Millilitern pro Person 56,5 Liter des Lebenssaftes. Bei mobilen Aktionen wie diesen werden grundsätzlich nur Vollblutspenden vorgenommen, aus denen später auch Plasma gewonnen werden kann. Reine Plasmaspenden sind nur in stationären Blutspendeinstituten möglich.

Großen Dank richtet Claudia Widder aber nicht nur an die Spender, sondern auch ans Helferteam des Blutspendedienstes. „Die Arbeit mit der Maske ist ja auch nicht so leicht“. Doch es gibt noch einen weiteren augenfälligen Unterschied bei der Corona-Blutspende. „Wir dürfen unseren Spendern leider keinen Imbiss in Büffetform mehr anbieten“, sagt sie. Stattdessen gibt es einen Lunchbeutel mit Schokolade und anderem Naschzeug, Früchten und einem Duschbad mit nach Hause.