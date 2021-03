Der Tunnel für Fußgänger und Radfahrer in der Nähe des heutigen Bahnübergangs Zeutsch steht fertig montiert bereit zum Einschub unter die Strecke der Saalebahn. Geplant ist die spektakuläre Aktion bei Vollsperrung der Bahnstrecke ab Freitagabend.

Am Freitag startet ein 140-stündiges Bauspektakel in Zeutsch

Mit der Baustelle der B-88-Ortsumfahrung leben die Zeutscher inzwischen das dritte Jahr in Folge. Baufahrzeuge, Schmutz und Lärm gehören zum Alltag im nordöstlichen Zipfel des Landkreises. Was aber ab Freitagabend zwischen Bahnhof, Saale und Ortsstraße passieren wird, stellt alles bisherige in den Schatten. Der Einschub einer tonnenschweren Fußgängerunterführung, die die Saalebahn unterqueren soll, wird zu einem 140-stündigen Bauspektakel – und zu einer extremen Belastung für die Menschen, die hier wohnen.