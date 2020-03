Immer am 8. März gibt es für weibliche Fahrgäste ein Dankeschön von der KomBus. In diesem Jahr ist alles anders - zumindest ein bisschen.

Drei Fragen an

Am Montag in Saalfeld-Rudolstadt: Schokoherz statt Seidenrose

Frau Bergner, immer zum 8. März beglückt die Kombus ihre weiblichen Fahrgäste mit einem Geschenk. Warum eigentlich?

Wir wollen als regionales Nahverkehrsunternehmen einfach mal Danke sagen für die oft langjährige Treue. Frauen machen den überwiegenden Teil der Fahrgäste von Kombus aus, etwa 75 Prozent der Busnutzer sind weiblich. Ihre Meinung ist uns deshalb besonders wichtig,

Vermutlich gibt es wie jedes Jahr zum 8. März Seidenrosen?

Nein, diesmal ist alles anders. Da die seit langem bestellten Rosen nicht zum gewünschten Termin geliefert werden konnten, bedanken wir uns diesmal mit einer kleinen süßen Aufmerksamkeit in Herzform. Und da der Frauentag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, liegen die schokoladigen Überraschungen auch erst am kommenden Montag in den Bussen und Servicecentern bereit.

Was bezwecken Sie mit dem beiliegenden Kärtchen für Hinweise und Bewertungen?

Die Ergebnisse fließen in die weitere kundenorientierte Optimierung des Kombus-Angebotes ein. Als Lohn für die Mühe haben die Teilnehmerinnen bei dem mit der Befragung verbundenen Gewinnspiel die Chance, einmal Stress und Alltagshektik hinter sich zu lassen und sich bei einen Wohlfühl- und Entspannungstag im Erlebnisbad Saalemaxx in Rudolstadt, in der Ardesia-Therme Bad Lobenstein oder in den Saalfelder Feengrotten verwöhnen zu lassen. Außerdem werden Rosensträuße verlost.