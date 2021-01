Am Nachmittag mit fast 2,5 Promille gestoppt - Unbelehrbarer wieder gestoppt

Beachtlicher Alkoholwert am Nachmittag

Aufmerksame Zeugen teilten Donnerstagnachmittag der Polizei mit, dass in Oberweißbach ein offensichtlich betrunkener VW-Fahrer unterwegs ist. Diese verfolgten den Pkw und hielten den Mann schließlich auf einem Parkplatz bis zum Eintreffen der Beamten fest. Tatsächlich stellten diese bei dem 40-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von beachtlichen 2,46 Promille fest. Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerschein und Anzeige waren die Folge.

Wieder mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einen scheinbar unbelehrbaren Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag in Probstzella. Der 39-Jährige besitzt seit einiger Zeit keine Fahrerlaubnis mehr. Das hält ihn aber offensichtlich nicht davon ab, weiterhin am Straßenverkehr teilzunehmen. So war es heute das insgesamt dritte Mal, nach Kontrollen bzw. Feststellungen Mitte und Ende November 2020, dass der Mann, verbotenerweise einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führend, angetroffen wurde.

