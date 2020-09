Am neuen Saalfelder Zeisswehr beißen schon die Forellen

Saalfeld. Die Petri-Jünger stürmen die Saale, denn bald ist Schluss: Ab 1. Oktober ist Schonzeit. Auch wollen die Angler wissen: Beißen sie am Zeisswehr in Saalfeld?

Saalfelds Forellen-Angler sind im Fieber, denn am 30. September ist für sie Aschermittwoch: Alles ist vorbei. Am 1. Oktober beginnt die Schonzeit für die Salmoniden, also für Bach- und Regenbogenforellen. Was liegt also näher, als diesen herrlichen Septembertag noch zu nutzen? Die Sonne lacht, der rauschende Fluss gibt den Blick auf seinen gelblich-grün schimmernden Grund frei. Und auch dieser Umstand zieht dieser Tage die Fliegen-Fischer zur Saalfelder Saale: Der Umbau des Zeisswehres ist abgeschlossen und viele Petri-Jünger bewegt die Frage: Beißen sie dort?