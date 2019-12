Am Saalfelder Saaltor eröffnet „Tony’s Subs & Bagels“

Toni Brenner ist eigentlich Maschinenbau-Ingenieur. Und eigentlich handelt er mit Oldtimern. Und doch eröffnet er am heutigen Samstag um 11 Uhr am Saalfelder Saaltor das Imbiss-Restaurant „Tony’s Subs & Bagels“ - und das, obwohl sein eigener Vorname nicht mit einem Y endet. Es sieht halt besser aus im Logo, sagt er. Dem 32-jährigen Saalfelder steht für den Sandwich-und-Bagels-Laden seine Geschäftspartnerin Anna-Maria Lehmann zur Seite. Die aber ist - eigentlich - selbstständige Buchhalterin, hat aber schon einige Jahre gekellnert und kennt daher die Gastronomie-Branche.

Einen 1980er Mercedes SL sucht man an der Kalifornischen Küste

Aber der Reihe nach. Toni Brenners Mutter führt am Saaltor die „Sächsische Kaffeestube“. Zu ihrem Sohn hatte sie einst gesagt: Du lernst erst was Ordentliches und kannst danach machen, was du willst. „So hab’ ich es dann auch gemacht“, erläutert Toni Brenner am Freitag, einen Tag vor der großen Eröffnung. Er studierte in Dresden und Stuttgart Maschinenbau. Nach dem Abschluss als Ingenieur stieg er vollends in den Job als Oldtimer-Händler ein. „Ich war viel in der Welt unterwegs“, erzählt er. Einen Mercedes SL aus den 1980er Jahren in Bestzustand finde man eher an der Kalifornischen Küste als im Bayerischen Wald.

Eine Imbiss-Alternative „zu den üblichen Verdächtigen“

Obwohl das mit den Oldtimern noch weiter läuft, hat der junge Saalfelder nun Lust auf etwas Neues. Vor allem hat er Lust, in Saalfeld etwas Gutes und Gesundes zu essen. Da er in der Imbiss-Szene der Kreisstadt nicht recht fündig wurde, entschloss er sich, „eine Alternative zu den üblichen Verdächtigen“ zu eröffnen. Er will seinen Vorstoß in der Saalstraße 62 nicht als Angriff auf die Thüringer Bratwurst verstehen, dem Platzhirsch auf dem Saalfelder Imbiss-Sektor. Sehr wohl aber hat er etwas gegen Nahrungsmittel aus der Fritteuse.

Er mag es nicht, wenn man nach dem Essen danach riecht. Bei ihm und Anna-Maria Lehmann werde es Sandwiches, so genannte Subs, geben, mit allem darauf, was das Herz begehrt: Käse, Pute, Mozzarella, Thunfisch, Lachs, Kochschinken. Wer möchte, isst in „Tony’s Subs & Bagels“ vegetarisch. Es gebe „alles, was man mit Frische verbindet“. Nicht zu haben ist ein Kaffee - weil den verkauft ja die Mama gleich nebenan in ihrem Café. Auch Alkoholisches gibt es nicht. Die Brote für die Subs werden selbst gebacken, auch die Schokoladen-Kekse, die Toni Brenners zwölfjährige Tochter besonders mag. „Sie ist mein größter Fan“, sagt Brenner lachend.