An der Galeria Rudolstadt wurde randaliert. Archivfoto

Am und im Einkaufszentrum randaliert - Mehrere Temposünder

Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt

Am und im Einkaufszentrum randaliert

Im vermutlichen Tatzeitraum vom 8. Mai bis zum 9.Mai, 19.45 Uhr, haben Unbekannte die Doppelglastür des Parkplatzeinganges zum Kaufcenter "Galeria Rudolstadt" und eine weitere Scheibe zerstört. Ebenfalls zerstört wurden im Gebäude die zwei Neonröhren eines Werbeaufstellers und derselbige. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 9000 Euro. Hinweise zu den Tätern: Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de.

Sieben Temposünder in Gräfenthal

Am Sonntag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Meernacher Straße in Gräfenthal durch. Dabei wurden insgesamt sieben Überschreitungen festgestellt werden. Neben sechs erhobenen Verwarngeldern, wurde eine Anzeige erstattet. Letztere betraf einen Pkw, der bei erlaubten 70 km/h mit 108 km/h gemessen wurde.

Wiederholt in Gartenhütte eingebrochen

Seit Anfang Februar kam es zu ingesamt drei Einbrüchen in eine Gartenhütte in der "Wittmannsgereuther Straße" in Saalfeld. Unbekannte entwendeten u. a. einen Handwagen, eine Heckenschere, eine Kettensäge und eine Motorsense im geschätzen Gesamtwert von 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter: Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de.

