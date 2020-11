Am Wochenende 13 neue Coronafälle im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Die Zahl der Coronafälle steigt auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weiter an. Mit Stand vom Montag, 2. November, wurden 13 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Aktuell sind den Angaben zufolge 42 Personen als aktive Coronafälle registriert. Fünf Personen aus dem Landkreis werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt.

Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bei 179 Personen mit Wohnsitz im Landkreisnachgewiesen. Für 151 Personen besteht eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes. Das sind deutlich weniger als am vergangenen Freitag, als die Zahl der Quarantäneanordnungen noch bei 233 lag.

Der Inzidenzwert für Saalfeld-Rudolstadt stieg auf 30,0 pro 100.000 Einwohner. Damit nimmt man innerhalb Thüringens und Deutschlands immer noch eine positive Sonderstellung ein. So sind der Kreis Saalfeld-Rudolstadt und der Saale-Orla-Kreis nach offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts dir beiden südlichsten Kreise in Deutschland, deren Sieben-Tage-Inzidenzwert noch unter 35 liegt. in Thüringen trifft dies darüber hinaus nur noch auf die Landkreise Gotha und Nordhausen zu. Schwer betroffen sind dagegen die bayerischen Nachbarkreise Kronach (125,9) und Kulmbach (199,8).