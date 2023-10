Amateurfunker in Rudolstadt feiern 70-Jähriges

Rudolstadt. Aus Altersgründen fand am Einheitstag ein Wechsel im Vorstand statt.

Anlässlich der Gründung der Ortsgruppe Amateurfunk bei der Gesellschaft für Sport und Technik in Rudolstadt vor 70 Jahren trafen sich am Tag der Einheit die Mitglieder des Ortsverbands Rudolstadt in gemütlicher Atmosphäre. Die erste Klubstation wurde 1953 im Kreisgericht in Rudolstadt gegründet. 1956 folgte die Klubstation im Kunstfaserwerk Schwarza.

Im Jahre 1957 kam die Klubstation an der Berufsschule in Rudolstadt und 1968 die Klubstation im Antennenwerk in Bad Blankenburg hinzu. Momentan gibt es nur ein Klubstationsrufzeichen unter dem Call DL0RUD.

Ein großes Highlight zur Mitgliedergewinnung war der Einsatz 2012 bis 2017 unter dem Call DA0TFF zum Tanzfest in Rudolstadt, schreiben die Amateurfunker. Trotz großer staunender Augen und fantastischer Resonanz konnte leider in den fünf Jahren dabei kein Mitglied gewonnen werden.

Neue Mitglieder gab es trotzdem im letzten Jahr mit dem 84-jährigen Volker Necke und Jens Büchner, der das Amateurfunkrufzeichen DL1BJU hat. Nach der Wende wurde ein Freundschaftsvertrag mit dem Ortsverband Bayreuth B06 geschlossen.

Dankbar seien die Vereinsmitglieder ihrem Funkfreund Rolf Junghans (DM3RO), der als Ortsverbandsvorsitzender in den letzten elf Jahren den Ortsverband nach mehreren Wechseln des Vorsitzenden führte.

In diesem Jahr gab Junghans aus Altersgründen den Chefposten auf. Der neue Ortsverbandsvorsitzende ist nun Rolf Sonnabend (DL2UA), der nun die Geschäfte leitet. Die Zusammenkunft zum Jubiläum fand im Rudolspark-Stübchen statt.