An der Schwelle zu Königsee 4.0

Wer den Königseer Bürgermeister zum Innehalten zwecks Rückschau und Ausblick überreden will, lebt unter Umständen gefährlich - der neue erste Mann im Rathaus hat soviel Schwung, dass es schmerzhaft sein kann, ihm in die Speichen zu greifen. Doch der Jahreswechsel ist auch für ihn ein Reflektionsanlass.

Heute vor einem Jahr?

Das kam mir in den Sinn, als ich dieser Tage die Einladung zum Oberhainer Neujahrsempfang erhalten habe, eine Tradition, die unser jüngster Zuwachs vielen anderen Ortsteilen voraus hat. Vor einem Jahr habe ich bei diesem Anlass zum ersten Mal als Wahlkämpfer einen Auftritt vor an die 80 Interessierten gehabt. Und so schnell ist es wieder soweit…

Man fragt sich, warum Königsee nicht auch jedes Jahr so einen Neujahrsempfang hat...

…das kann ich nicht sagen warum nicht jedes Jahr, aber ich finde es sehr wichtig und werden es zumindest anstreben. Deswegen werden wir am 31. Januar einen machen. Aber nicht einfach so, sondern dabei gleich unser neues Netzwerk für Digitalisierung vorstellen…

… man hört, das Motto heiße “Königsee 4.0” - das ist schon ein wenig Effekthascherei, oder?

Die Jacke müssen sich nur jene anziehen lassen, die nicht liefern. Wir aber haben das vor. Königsee hat viel Potenzial und der Verein wird die Stärken verstärken und die Schwächen verschwächen.

Auf welche Weise?

Na mindestens im Miteinander. Die Firmen untereinander, die Firmen mit der Verwaltung, mit den Schulen und Hochschulen. Ich möchte dazu zum Empfang dann etwas mehr sagen. Immerhin war es mein zentraler Wahlkampfinhalt und ich bin sehr froh, dass wir mit der Gründung des KND den Grundstein gelegt haben.

Zurück zur Rückschau. Sie machten nie den Eindruck, als hätten Sie den Gedanken an eine Niederlage jemals zugelassen?

Das intensive Abwägen war beendet, als ich es im Oktober 2018 verkündet habe zu kandidieren, ab da galt nur noch durchziehen bis zur Wahl am 31. März.

Wie verkraften Sie eigentlich Niederlagen?

Nieder...was? Nein, Spaß beiseite, natürlich hat auch ein Superoptimist keine 100-Prozent-Erfolgsgarantie. Ich habe auch, wie jeder andere, in meinem Leben schon Misserfolge gehabt. Wichtig ist, dass man daraus seine Lehren zieht und optimistisch und voller Zuversicht die nächsten Themen angeht. Die Vogel-Strauß-Taktik ist nicht mein Ding.

Sie sollten Motivationstrainer in Messehallen werden.

Sollte ich nicht. Königsee ist als Aufgabe für mich genau das, was ich immer machen wollte. Aus der Chance, mich jetzt wirklich beweisen zu dürfen, ziehe ich eben auch einen Großteil meiner Energie.

Die braucht es außer Siegeswillen sicher auch, denn ein Wahlkampf mag ein Sprintrennen sein, aber Legislaturen haben ein L vorn, wie Langstreckentauglichkeit.

Das stimmt. Aber es sagt ja auch keiner, dass man sich nicht auch nach Sprints erholen kann. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass meine Art in der Stadtverwaltung Widerhall gefunden hat. Ohne die ganz übergroße Mehrzahl aller, für die ich Leitungsverantwortung habe, wäre ich der Hase, der dem Igel doch unterliegt. Sie alle sind die Basis für Königsees Fortschritte.

Artig gelobt, jetzt noch der Stadtrat bitte.

Ja, gar kein Problem. Ich bin einerseits froh, dass die Idee von Königsee als Team sich später auch in der Stadtratswahl ausgedrückt hat, aber auch alle anderen erfahrenen und neuen Stadträte bringen das Korrektiv ein, ohne dass man sich als Bürgermeister auch schnell mal verrennen kann. Die angestrebte Einigkeit haben wir aktuell und ich werde mir größte Mühe geben, dass das auch so bleibt. Sicher wird intensiv diskutiert, aber am Ende brauchen wir ein Ergebnis und keine endlosen Debatten. Der Knoten muss gelöst bleiben.

Und manche Erfolge - Stichwort Bahnhof-Laden - hatten auch vormalige Väter...

Unbedingt. Mit Tempo einen Staffelstab gereicht zu bekommen, ist mindestens so wichtig, wie ihn auf dem Weg ins Ziel nicht fallen zu lassen. Insoweit sind - Achtung Wortspiel - Grund-Steine - immer wertvoll. Da hat Königsee eine echte Perle, auch und gerade, weil sie in Rottenbach steht.

Es beängstigt fast ein bisschen, dass die gesetzmäßige Desillusionierung in einem politischen Amt irgendwie einen Bogen um Sie macht.

Das täuscht. Natürlich ist es wunderbar, wenn die eigenen Ideen aufgehen. Wenn die Interessengruppen mitbekommen, dass es nicht nur vorher Ankündigungen gab, sondern sie auch eingelöst wurden. Mit wirklich allen Akteuren Gesprächsfäden aufzunehmen und zu halten, das war und bleibt mir immer wichtig. Entscheidungen, auch wenn ich ein Freund davon bin, sie nicht zu lange vor mir her zu schieben, sind dann nachhaltig, wenn ich zügig alle Interessenlagen sammle.

Und Sie wollen sagen, dass wirklich jeder Prozess Ihr Tempo mitträgt?

Nein, dann würde ich das Ortseingangsschild in Schlaraffenland ändern. Es gibt Themen, die verweigern sich einfach. Und ich habe immer mal wieder neu zu lernen, dass es hin und wieder auch viel, viel Geduld braucht. Man muss immer hart dran bleiben, sonst dauern manche Dinge aber länger als unbedingt nötig. Das ist auf jeden Fall so. Aber dafür bin ich ja da.

Sie denken gerade an den Barigauer Turm herum…

Ja, in der Tat. Dort wäre ich gern viel früher schon viel weiter. Denn Wirtsleute und deren gute Idee, wollen wir im Finale des Umbaus mit ins Boot holen, oder besser gesagt auf den Turm nehmen, denn dann gibt es die gute Chance auf dauerhaften Erfolg. Wir müssen mit einem Betreiber gemeinsam die Innenausbauten planen und fertigstellen. Weil er dann damit arbeiten muss.

Leere Immobilien gibt es einige und Fortschritte dabei standen als Ziel in allen Wahlprogrammen.

Das stimmt. Mit dem Leerstandsmanager wollen wir die Parole zum Stadtgespräch machen, dass bald die Brachen knapp werden in Königsee.

Der Mensch dahinter muss also einen ordentlichen Kaltstart hinlegen im neuen Jahr…

Auch da haben wir einen Staffelstab, ein paar erste Erfolge sind quasi auf der Zielgerade und das Siegerfoto ist doch eine schöne Starthilfe. Dazu berichten wir im Januar dann mehr.

Wie wird der Schwung die Haushaltsdebatte überstehen?

Das ist er wieder, der Bedenkenträger… Ja, natürlich ist so ein komplexes Werk ein großer Dampfer und kein Schnellboot. Aber ich denke vorwärts und nicht einwandsgetrieben. Und habe nichts dagegen, wenn noch andere in der Weise mitziehen und wir letztlich alle im Stadtrat dazu nicken können. Gleich Anfang Januar geht es wieder los und der Finanzausschuss wird den Vermögenshaushalt beschlussreif gestalten. Wenn wir den Haushalt dann zeitnah beschließen, werden wir auch noch viel umsetzen können.