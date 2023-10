An Otfried Preußler in Rudolstadt erinnert

Rudolstadt Lesung und Filmvorführungen

Stadtbibliothek und Thalia-Buchhandlung Rudolstadt hatten für den vergangenen Freitag in die Bibliotheksaula eingeladen, um gemeinsam mit den kleinen und großen Gästen den 100. Geburtstag von Otfried Preußler zu feiern. Chris Henkel vom Theater-Spiel-Laden Rudolstadt las die bekannte Geschichte „Die kleine Hexe“ vor und begeisterte mit seiner unnachahmlichen lustigen Vortragsweise und seinem selbst gestalteten Hexenbuch. Alle Anwesenden hatten viel Freude und kauften oder liehen sich die Bücher und Hörbücher Otfried Preußlers aus. Dritter Partner der Geburtstagsfeier war das Rudolstädter Kino Cineplex, das am Samstag den Film „Der Räuber Hotzenplotz“ und am Sonntag „Die kleine Hexe“ zeigte. red