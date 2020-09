Andacht zum Denkmaltag in den Kirchen der Region

2020 ist auch in den Kirchen ein Jahr der besonderen Herausforderungen. „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig für uns die Gemeinschaft in Gebet, im Singen und Hören auf Gottes Wort ist“, so Superintendent Michael Wegner in einer Pressemitteilung zu Andachten im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Denkmaltag.

Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, soll nach dem Willen der Veranstalter, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, vor allem digital stattfinden. „Für uns ist dieser Tag in den letzten Jahren zu einem Tag geworden, an dem wir unsere Kirchen zu einer besonderen Andacht geöffnet haben“, erklärt der Superintendent.

Diese Tradition wolle man auch in diesem Jahr nicht aufgeben. So hat eine Gruppe aus Lektoren, Prädikanten, Pfarrerinnen und Pfarrern eine Andacht vorbereitet, die nun in Gemeinden des Kirchenkreises Rudolstadt-Saalfeld gefeiert werden soll.

„Wer diese Andachten besucht, wird auch in diesem Jahr, neben der Erfahrung von Gemeinschaft und geistlicher Anregung, eine Erinnerung aus den Glaswerkstätten in Oberweißbach mitnehmen können. Lassen Sie sich einladen, Kirchen in ihrer Schönheit zu erleben und lassen Sie sich hineinnehmen in einen besonderen Ort der Innerlichkeit“, so Michael Wegner.

Es wird darum gebeten, sich an den örtlichen Schaukästen zu orientieren. Einen Überblick über die offenen Kirchen am Sonntag sowie das Andachtsbuch findet man aber auch im Internet unter: http://www.kirchenkreis-rudolstadt-saalfeld.de.

In Rudolstadt beispielsweise werden darüber hinaus am Tag des Offenen Denkmals die Lutherkirche (von 10 bis 18 Uhr) und die Stadtkirche (von 11 bis 16 Uhr) geöffnet sein. In der Stadtkirche können Besucher zudem von 11.15 bis 12 Uhr eine Orgel-Matinée erleben.

Es musiziert Kreiskantor Frank Bettenhausen. Von 14 bis 16 Uhr werden Mitglieder des Kirchenbauvereins Rudolstadt in beschränktem Rahmen Führungen im Kircheninnenraum anbieten.

Aus der sanierten und gerade fertiggestellten Prunketage des Fürstenstandes in der Kirche wird ab 14.30 Uhr ein kleines Flötenkonzert erklingen. Außerdem können Interessenten laut Information von Pfarrer Gisbert Stecher an einer virtuellen Kirchenführung teilnehmen.