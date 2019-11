Angehauchte West-Schaufenster

Nirgendwo in der Region dürfte die deutsch-deutsche Grenzöffnung greifbarer gewesen sein, als in Ludwigsstadt und Probstzella. Wir haben den damaligen Ludwigsstädter Bürgermeister Gert Bayerlein (1984-2008) und seinen Probstzellaer Amtskollegen Robert Meyer (Mai 1990-2006) getroffen - Meyers Vorgänger zur Zeit der Grenzöffnung, Jörg Winker, ist bereits verstorben. Für OTZ erinnern sich die Männer an Aufbruchstimmung, Freudentaumel, Dunstglocken an der Grenze und angehauchte Schaufenster.

Meine Herren, wie haben Sie von der Nachricht des Mauerfalls erfahren?

Gert Bayerlein: Ich habe sie verschlafen. Am Abend des 9. November, es war ja ein Donnerstag, hatte die Frau meines zweiten Bürgermeisters zur Geburtstagsfeier eingeladen. Danach bin ich ins Bett und habe nichts von den Nachrichten aus Berlin gehört, auch nicht, als ich am nächsten Tag ins Rathaus gekommen bin. Am Freitag rief mich unser Fahrdienstleiter vom Bahnhof an und sagte mir, dass in Probstzella bis zu diesem Zeitpunkt schon weit über 1.000 Fahrkarten nach Ludwigsstadt verkauft worden seien. Ich war ganz baff, fragte ihn, was denn Besonderes bei uns los sei. Da klärte er mich auf.

Robert Meyer: In den letzten Tagen und Wochen vor der Öffnung war die ‘Aktuelle Kamera’ aktueller und interessanter denn je. Plötzlich gab es Informationen, die man bis dahin nicht bekam. Am 9. kam ich von einer Wohnbereichsversammlung, hatte gerade Schabowskis Worte gehört und sah, wieder zu Hause, die Fernsehbilder aus Berlin. Das war für uns unvorstellbar. Am Freitag rumorte der ‘Buschfunk’, es hieß, das Sperrgebiet sei weggefallen. Ich bin dann zum Kontrollpunkt Marktgölitz gefahren. Der Schlagbaum war auf, aber die Polizisten wussten selbst noch nichts Genaueres. Als dann Abends das erste Westauto auf dem Markt stand, wussten wir: Da ist irgendwas passiert! Am Samstag - ich war Lehrer und es gab ja noch Samstagsunterricht - waren die Klassen halb leer.

Wie ging es in den nächsten Tagen weiter?

Meyer: Am Sonntag begab sich ein knappes Dutzend Einwohner mit Multicar, Schweißbrenner und Motorsäge zum Falkenstein, um die Grenzbefestigungen abzubauen und den Straßenübergang zu öffnen. Edith Ludwig, damals Vorsitzende des Rat des Kreises Saalfeld, hatte eigenständig bestimmt, dass er geöffnet wird. Noch heute habe ich Respekt für diesen Mut! Ich werde nie vergessen, wie wir mit unserem Werkzeug losgezogen sind und dann der Bundesgrenzschutz mit einer Flex dazukam. Plötzlich arbeiteten Bundesgrenzschutz und unsere Grenztruppen zusammen. Ein Bild, das ich nicht vergesse. Da haben ich und Gert Bayerlein uns erstmals getroffen. Und auch die Ludwigsstädter konnten erstmals auf ein Stück DDR-Gebiet, um einen Blick nach Probstzella zu werfen.

Wie reagierten beide Gemeinden auf den Ansturm von Menschen?

Bayerlein: Wir mussten schnell schalten. Der anberaumte Bauausschuss am Freitag wurde zum Organisationskomitee umdisponiert. Freitagnachmittag 14 Uhr erreicht man ja niemanden mehr, wir mussten alles selbst regeln. Eine Frage war: Bekommen die Begrüßungsgeld? Die Zahlung war ja an einen Gastgeber des DDR-Bürgers gekoppelt, aber das waren ja keine Verwandtenbesucher, sondern quasi Touristen. Dann haben wir es einfach ausgezahlt. Wir haben die Banken angewiesen, sich mit DM-Noten einzudecken, und die Geschäfte, Südfrüchte zu besorgen. Die Jahns-Bräu und die Wela-Werke haben die Verpflegung gestemmt, wir haben Marktstände aufgebaut, die Stadtkapelle hat gespielt. Es war ein euphorischer Samstag. Man lag sich in den Armen und hat sich gemeinsam gefreut.

Meyer: Ich glaube auch, die Ludwigsstädter hatten erst einmal mit sich zu tun, um diesen Ansturm zu

bewältigen.

Nur wenige Kilometer entfernt und doch zu Besuch in einer neuen Welt...

Bayerlein: Ja, am frühen Samstagmorgen gegen drei Uhr kam der erste Zug aus der DDR bei uns an und die Leute liefen in die Stadt. Die Nacht war kalt, es hatte gereift. Noch heute sehe ich vor mir, wie die Menschen die Schaufenster anhauchten, um zu sehen, was sich dahinter verbarg. Es war fast gespenstisch. Sie harrten bis 8 Uhr aus, als die Auszahlung des Begrüßungsgelds begann. Allein die Stadt Ludwigsstadt hat in dieser Zeit über 11 Millionen D-Mark an 110.00 Besucher ausgezahlt.

Meyer: Die Leute fuhren in Massen gen Bayern, auch von weit her. Die Dunstglocke im Loquitztal war beeindruckend, die Autoschlangen kilometerlang. Die Orte waren mit Autos verstopft. Es wusste ja keiner, ob das bleibt oder nur eine Eintagsfliege ist...

Es waren sicher schöne, aber auch turbulente Tage.

Bayerlein: Und wie! Es gab jeden Tag Neues zu tun, ständig neue Aufgaben, Entscheidungen, die Situation änderte sich ständig. Die Stadt München zahlte zeitweise ein zusätzliches Begrüßungsgeld zum regulären des Freistaats Bayern. In der Landeshauptstadt war kein Durchkommen mehr, unser Bahnhof war proppenvoll.

Meyer: Das stimmt, in Probstzella war ein Zusteigen fast unmöglich. Alles, was man nicht unbedingt gebraucht hat, wurde kurzerhand am Bahnsteig zurückgelassen. Manchmal selbst Kinderwagen. Und die Kennzeichen waren aus der gesamten DDR. Es war eine verrückte, aufregende Zeit.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit, die von jetzt auf gleich möglich und nötig wurde?

Meyer: Wir mussten ja von Null anfangen, uns umstellen und ganz neu denken, zum Beispiel in der Finanzverwaltung – hatten allerdings auch von Anfang an sehr gute Beziehungen. Ich konnte mit jeder Frage zum Gert kommen, wir haben uns immer ausgeholfen. Eine Mammutaufgabe! Es gab auch Pläne für offiziell besiegelte Partnerschaft. Aber die Bürokratie… das zumindest hat sich nicht geändert.

Bayerlein: Es war aber auch auf persönlicher Ebene bewegend. Meine Eltern hatten immer davon erzählt, wie sie ins Haus des Volkes zum Tanz gegangen sind. Und plötzlich konnte man hin, einfach so! Man kannte es ja nur vom Hörensagen.

Der lange Prozess der Wiedervereinigung ging bekanntlich nicht nur mit Glücksgefühlen einher. Wann kam die erste Ernüchterung über das, was schief lief?

Bayerlein: Man musste von Heute auf Morgen einen Schalter umlegen. In der ersten Euphorie hat man vieles Negative überspielen können. Ludwigsstadt hat manches verloren - Zollstelle, Polizeidienststellen, manche Firmen sind gegangen. Aber in der Bilanz überwiegt das Positive. Über allem Materiellen, Finanziellen steht, dass Menschen wieder zusammengekommen sind. Die Trennung brachte viel Leid mit sich, aber die Beziehungen wurden schnell wieder aufgebaut.

Meyer: Unsere Betriebe waren, wie anderswo in der DDR auch, eben nicht konkurrenzfähig aufgebaut. Das hat vor allem die Frauenarbeitsplätze betroffen, bei Hertas, im Möbelwerk, bei Plasta. Durch die Nähe zu Ludwigsstadt konnte aber vieles abgefangen werden. Dadurch war die Arbeitslosigkeit bei uns nicht gar so hoch. Der Exodus durch Wegzug war trotzdem erheblich.

Welches Fazit ziehen Sie 30 Jahren danach?

Meyer: Ich denke, im Nachgang sind doch alle froh, dass es gekommen ist, wie es einfach kommen musste. Man darf bei allem Negativen auch nicht vergessen, was wir alles geschafft und geschaffen haben. Dafür gebührt ein großes Maß an Dankbarkeit. Nicht einfach nur, dass es so gekommen ist. Sondern auch

für die Bevölkerung, die wesentlichen Anteil hat.

Bayerlein: Wir alle können stolz darauf sein, ein Stück deutsche Geschichte mitgeschrieben zu haben. So lange wir leben, können wir sagen: Ich war dabei, wir waren dabei!

