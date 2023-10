Nachdem ein Mann in Rudolstadt Passanten bedroht hatte ist er nun in einer Klinik.

31-Jähriger nach Angriff in Rudolstadt weiterhin in Klinik

Rudolstadt. Der in Rudolstadt festgenommene 31-jährige Mann, der Passanten angepöbelt und mit einem Küchenmesser bedroht haben soll, befindet sich weiterhin in einer Klinik.

Der am frühen Freitagabend in Rudolstadt festgenommene 31-jährige Mann, der Passanten angepöbelt und mit einem Küchenmesser bedroht haben soll, befindet sich weiterhin in einer Klinik. Das bestätigte am Mittwoch die zuständige Staatsanwaltschaft Gera. „Der Beschuldigte wurde nach richterlicher Anordnung auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen in eine Klinik eingewiesen. Dort befindet er sich noch“, teilte Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum auf Anfrage mit.

Zu den weiteren Umständen des Vorfalls wird noch ermittelt. Die Festnahme hatte für großes Aufsehen gesorgt, weil umstehende Passanten das Geschehen gefilmt und in den sozialen Medien veröffentlicht hatten.