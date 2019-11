Anja Schwabe leitet provisorisch die Schwarzatal-Verwaltung

An der Spitze der erst zu Jahresbeginn gegründeten Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal gibt es einen Führungswechsel. Wie die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, habe die bisherige Beauftragte Yvonne Eisenhut im November selbst darum ersucht, von dieser Funktion entbunden zu werden. Weil die Gemeinschaftsversammlung im September entschieden hatte, doch nicht wie ursprünglich erwogen, einen ehrenamtlichen Vorsitzenden (und damit automatisch die hauptamtliche Stadt-Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner) zu wählen, sondern einen hauptamtlichen VG-Chef, laufen derzeit noch die Bewerbungsfristen. Für diese Übergangszeit habe man, so Landkreis-Pressesprecher Peter Lahann, einen Ersatz suchen müssen und diesen in Anja Schwabe auch gefunden. Sie sei als Rechtsanwältin sowie als langjährige stellvertretende Gemeinschaftsvorsitzende der aufgelösten Verwaltungsgemeinschaft „Mittleres Schwarzatal“, als jetzt im September wieder gewählte zweite Stellvertreterin der neuen VG sowie als langjähriges Ratsmitglied in Rohrbach im besonderen Maße mit den förmlichen Besonderheiten sowohl des kommunalverfassungsrechtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsversammlungen als auch mit der verwaltungsrechtlichen Vorbereitung und Durchführung der Besetzung des Amtes des Gemeinschaftsvorsitzenden und den verwaltungsinternen Abläufen vertraut, so die Begründung der Behörde.

VG-Chef-Wahl derzeit nicht absehbar Die Prognose des Landkreises, dass es womöglich bereits im Dezember zur Wahl eines VG-Vorsitzenden kommen könne, ist allerdings unzutreffend. Aus politischen Kreisen im Schwarzatal ist bisher keine Bewerbung bekannt, ein solcher Punkt steht bisher auch nicht auf der Tagesordnung der für kommende Woche ins Auge gefassten, nächsten VG-Versammlung. Auf Nachfrage war am Mittwoch zunächst keine persönliche Erklärung der vorherigen und der neuen Beauftragten der Verwaltungsgemeinschaft zu der Personalie oder möglichen Bewerbern in der Amt des VG-Vorsitzenden zu erhalten.