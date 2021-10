Anne Frank: Ausstellung in der Rudolstädter Schillerschule zeigt ihr Leben

Rudolstadt. In der Schau wird an das jüdische Mädchen Anne Frank, ihr Leben und ihren Tod im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen erinnert.

In einer Ausstellung unter dem Titel „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ wird in der Rudolstädter Schillerschule an das jüdische Mädchen Anne Frank, ihr Leben und ihren Tod erinnert. Viele private Fotos erlauben einen Einblick in das Leben der Familie und ihrer Freunde. Ausgehend von Zitaten aus dem Anne-Frank-Tagebuch wird der Bogen zur Gegenwart geschlagen und gefragt: Wer bin ich? Wen schließe ich aus?

Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Berufsbildenden Schule und der Schillerschule führen durch die Ausstellung. Sie haben sich darauf extra in einem Seminar vorbereitet.