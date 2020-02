Annoncen des Ablebens

Es gibt Themen, die ploppen mal kurz auf, machen uns ein bisschen Angst, um dann wieder für den Rest des Lebens zu verschwinden. Wahrscheinlich soll das so sein. Sars ist so ein Beispiel, Rinderseuche und Vogelgrippe, Ebola und Corona. Besonders beängstigend ist es, wenn die Bedrohungen exotische Attribute haben: afrikanische Schweinepest, asiatische Tigermücke. amerikanische Kiefernwanze. Wer sich da nicht ins Hemd macht, hat in Erdkunde nicht aufgepasst.

Daneben gibt es Themen, die sind wirklich lebensgefährlich, man macht aber einen möglichst großen Bogen darum, weil es unangenehm ist, sich damit auseinanderzusetzen. Der Tod etwa ist so ein Thema. Woche für Woche füllen tausende Todesanzeigen die Tageszeitungen, nicht nur in Deutschland. In Südtirol beispielsweise, wo ich für ein paar Tage den Winter traf, den es bei uns nicht mehr gibt, findet sich in jeder Annonce des Ablebens ein Foto des Verstorbenen. Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte.

In Deutschland ändert sich das Konsumverhalten von Todesanzeigen mit dem Alter. Bis 40 gehen sie einem regelmäßig am Allerwertesten vorbei, danach schaut man eher beiläufig, ob das Elternteil eines Schulfreundes dabei ist. Ab 50 richtet sich mindestens der zweite Blick auf des Geburtsdatum des Verstorbenen, was zu gelegentlichem Erschrecken, aber noch nicht zu allgemeiner Beunruhigung führt. Irgendwann in den 60er Lebensjahren beginnt dann das gezielte Studium des Anzeigenteils der Wochenendausgabe. Mit einer Mischung aus Neugier, Empathie und Grusel betrachtet man, wie sich langsam aber stetig die Reihen des eigenen Jahrgangs lichten, errechnet den Altersdurchschnitt der näher kommenden Einschläge und bekommt eine Ahnung, dass die besseren drei Viertel des Lebens hinter einem liegen könnten. Spätestens ab 90, so meine Vermutung, wird der Grusel durch Schadenfreude ersetzt.

Lässt man Dinge wie Schicksal mal außen vor, kann man die eigene Lebenserwartung übrigens jederzeit beeinflussen. Rauchen, Übergewicht und Scheidung verkürzen in aller Regel das Dasein, Bewegung, Kinder und eine dauerhafte Partnerschaft verlängern es. Das ist ausnahmsweise keine Privatempirie, sondern statistisch erwiesen. Egal aber, in welche Richtung man am Rad drehen möchte: Es ist in jedem Fall teuer. Und kostet am Ende das Leben.

Schönes Wochenende!