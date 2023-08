Vogelschießen-Chef Frank Grünert (rechts) mit Schausteller Oliver Jehn vor dessen Laser Pix, einer der Attraktionen des diesjährigen Rummels in Rudolstadt. Dabei handelt es sich um die weltweit erste mobile interaktive Bahn, in der die Besucher an einer thematischen Videospielfahrt teilnehmen und mit Laser Boostern auf bewegliche oder animierte Ziele treffen können.