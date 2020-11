Anwohner-Initiative sorgte für Licht in Saalfelder Straße

Es klingt wie eine Posse. Aber eine mit einem guten Ende: Vor Jahren schon war die Langenschader Straße in Saalfeld saniert worden. Ein Teil der Straße erhielt neue Straßenlaternen, ein anderer nicht. Der Grund: Erleuchtung fand nur der sich im Innenbereich der Stadt Saalfeld befindliche Straßenabschnitt, der nach Flächennutzungsplan im Außenbereich liegende blieb fortan dunkel. Doch das sollte sich ändern.

Sollen die Kinder morgens im Dunkeln zum Bus gehen?

Wie die beiden Anwohnerinnen der Langenschader Straße, Claudia Hoffmann und Kerstin Hildebrandt, am Dienstag vor Ort schilderten, blieben ihre entsprechenden Interventionen beim damaligen Bürgermeister Matthias Graul ohne Ergebnis. Sein Nachfolger Steffen Kania (CDU) erfuhr im Dezember 2019 von dem Wunsch der Anwohner nach nächtlichem Licht. Einige Anwohner hatten sich zunächst gegen Straßenlaternen ausgesprochen, schließlich waren die im Außenbereich nicht Pflicht und mussten in den Zeiten von Straßenausbaubeiträgen noch von den Anwohnern mitfinanziert werden. Also blieb es am oberen Teil der Straße zunächst dunkel des Nachts.

Für die später zugezogene Claudia Hoffmann war das jedoch ein unhaltbarer Zustand. Sollen die Kinder morgens im Dunkeln zum Bus gehen? Argumente wie diese verfehlten ihre Wirkung nicht. Der Bürgermeister hatte ausrechnen lassen, dass die fehlenden 13 Straßenlampen, elektrifiziert mit 397 Metern Kabel 60.000 Euro kosten würden. Sein Angebot: 25 Prozent davon tragen die Anwohner, immerhin stolze 15.000 Euro, und dann werden die Laternen aufgestellt.

„Der Pflegedienst fährt nicht in die dunkle Straße!“

Claudia Hoffmann und Kerstin Hildebrandt gingen mit der Offerte auf Klingeltour durch die Langenschader Straße. „Manchmal haben wir gedacht, wir sind die Zeugen Jehovas“, sagt Kerstin Hildebrandt lachend. Es war anstrengend, hatte aber auch etwas Gutes: „Jetzt kennen wir wirklich alle Anwohner“, sagt Claudia Hoffmann. 750 Euro musste jeder Haushalt geben. Die einen gaben mehr, die anderen weniger, so Claudia Hoffmann. Doch letztlich wurde die Summe zusammengetragen. Claudia Hoffmann: „Es war eine sehr umfangreiche Argumentation nötig.“ Eines der Argumente: „Der Pflegedienst fährt nicht in die dunkle Straße!“

„Es ist jetzt unser Licht“

Beeindruckt vom Engagement der Anwohner gab auch der Stadtrat sein Okay zu der Vereinbarung. Innerhalb von vier Monaten wurden die LED-Laternen errichtet. „Die Bauarbeiter wurden von den Anwohnern gut versorgt“, sagt Kerstin Hildebrandt. „Seit dem 28. Oktober haben wir Licht“, freut sich Claudia Hoffmann. „Es ist jetzt unser Licht“, ergänzt Kerstin Hildebrandt. Ein besonderes Dankeschön sprechen die Anwohnerinnen der Stadtverwaltungsmitarbeiterin Annett Fischer aus, mit der die Zusammenarbeit toll geklappt habe.

Freilich hat so eine gut beleuchtete und ausgebaute Straße auch einen Nachteil: Die Autofahrer fahren schneller. Was den Anwohnern nun noch zum Glück fehlt ist ein Blitzer. Mindestens so einen Geschwindigkeits-Kontroll-Smiley „kriegen wir bis zum Winter hin“, versprach Kania.