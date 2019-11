Anwohner sehen neues Wohngebiet in Cumbach kritisch

Rudolstadt braucht Platz zum Wachsen. In Zeiten niedriger Zinsen sind viele Leute unterwegs, die ihr Geld in „Betongold“ anlegen oder einfach nur ein Häuschen für die junge Familie bauen wollen. Sobald irgendwo eine neue, halbwegs attraktive Fläche für Wohnbebauung ausgewiesen wird, stehen die Interessenten Schlange. Am Rosengraben in Rudolstadt, wo acht bis zehn Grundstücke zu vergeben sind, meldeten sich in kurzer Zeit 30 Interessenten, wie Stadtplanungschef Jens Kollatzsch am Donnerstagabend im Stadtrat erzählte. Da kam die Aufgabe des Betriebsgeländes einer Abschleppfirma nördlich der Catharinauer Straße gerade recht, um hier ein neues Wohngebiet zu planen. 20 bis 25 Parzellen stellt sich die Stadt im neuen Wohngebiet im Stadtteil Cumbach vor.

Bei den potenziellen künftigen Nachbarn hält sich die Begeisterung in Grenzen, wie in der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung deutlich wurde. Sie stellten eine Reihe von Fragen und äußerten Bedenken bezüglich des Wasserhaushaltes in dem Gebiet, zu möglichen Schadstoffen und einem Biotop, in dem sogar ein Eisvogel nachgewiesen sei. Ein Anwohnerin berichtete, sie habe schon dreimal Wasser in den Wohnräumen gehabt. Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) erwiderte, es gehe beim Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan, der am Donnerstag auf der Tagesordnung stand, nicht um den baldigen Baustart. Es solle dabei genau „all das untersucht werden, was Sie angesprochen haben“, so Reichl. Im Prozess der Anhörung kämen auch die betroffenen Nachbarn zu Wort. Prinzipiell sei es aber Ziel der Stadtentwicklung, Wohnflächen für die Bevölkerung anzubieten. Dies sah der Stadtrat mehrheitlich ebenso. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde dem Aufstellen des Bebauungsplanes „Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße“ zugestimmt.