Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anwohnerversammlung zur Pirmasenser Straße in Saalfeld

Für den geplanten Ausbau der Pirmasenser Straße in Saalfeld lädt die Stadtverwaltung der Feengrottenstadt zu einer Einwohnerversammlung ein. Die Bürgerbeteiligung an der lange geplanten Baumaßnahme findet am Donnerstag dieser Woche, 5. März, in der Grundschule „Marco Polo“ in der Reinhardtstraße 24 statt. Der Beginn ist um 16.30 Uhr. Präsentiert wird ein Vorentwurf des Ingenieurbüros Jung, wie auf der Internetseite der Stadt Saalfeld zu erfahren ist.

Der Straßenbau erfolgt in zwei Bauabschnitten bis Juli 2021 Erste Erläuterungen zum Ausbau der Pirmasenser Straße gab es bereits beim Bauausschuss in der Vorwoche. Der Ausbau der Erschließungsstraße hätte bereits seit vielen Jahren erfolgen sollen, erklärte Tiefbauamtschef Uwe Neumann. Es bestehe dringender Bedarf. Die Versorgungsträger hätten ihre Planungen in den zurückliegenden Jahren erstellt. Wie Planungsingenieur Markus Jung informierte, soll die Straße in Asphaltbauweise ausgeführt werden. Die Straße erhalte zudem ein beidseitiges Granitband, die Restfläche erhalte Natursteinpflaster. Die Breite der Straße werde zwischen 5,50 und 3,60 Meter betragen. „Es sind enge Verhältnisse“, erklärte Jung. Die Sanierung erfolge in zwei Bauabschnitten, unterbrochen von einer Winterpause, zwischen August 2020 bis Juli 2021, erklärte Jung. Es entstehe für die Bauzeit eine provisorische Umleitungsstraße ins Wohngebiet.