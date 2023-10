Ein Apfel am Baum. Beim Apfelfest dreht sich alles rund um das kleine Obst.

Apfel- und Weinfest in der Domäne Groschwitz

Groschwitz. Von Apfelsorten bestimmen bis zum Saftpressen: Was Besucher beim Apfel- und Weinfest erwartet.

Die Domäne Groschwitz ist ein ganz besonderer Ort in der sonst eher hektischen Zeit. Der einzigartige Ferienhof verbindet Landwirtschaft mit spannenden Ausstellungen und jeder Menge Wissensvermittlung. Die Mischung aus Unterhaltung und Angeboten kommt bei den Gästen bestens an. So möchte etwa das großflächige Bauernmuseum dem Besucher sowohl den typischen Hofalltag als auch Historisches näherbringen.

Am 15. Oktober zum Apfel- und Weinfest, von 10 bis 17 Uhr, dreht sich alles wieder alles um die paradiesische Frucht. Die Firma ObstKult ist mit der mobilen Apfelpresse vor Ort und verpresst die mitgebrachten Äpfel und Birnen zu Saft. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Terminabsprache erforderlich.

Ein Pomologe klärt über die verschiedenen Apfelsorten auf. Mitarbeiter der Baumschule Harra bieten Obstbäume zum Kauf an und beraten rund um die heimischen Früchte. Natürlich gibt es auch Obst und frisch gepressten Apfelsaft zu kaufen. Zudem beginnt die Wildsaison und die Wildverkaufstelle ist geöffnet.

Der Verein, „Landkultur Domäne Groschwitz “, organisiert das Fest und verwöhnt am Nachmittag mit hausbackenen Apfelkuchen aus dem eigenen Backhaus. rb