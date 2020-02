Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Probstzella: Apotheke sucht Apotheker

Allen Unkenrufen von Ladensterben und Leerstand im ländlichen Raum zum Trotz: So etwas wie einen kleinen Geschäftsbereich hat Probstzella in seinem Zentrum noch. In der Marktstraße, mitten zwischen Sparkasse, Kneipe, Friseursalon, Versicherungsbüro, Bäckerei und ein Ferienwohnungen, sitzt Jacqueline Pabst. Die 42-jährige Pharmazeutin ist seit November 2005 Inhaberin der Loquitz-Apotheke; der einzigen Apotheke in der Gemeinde. Die nächsten finden sich erst in Gräfenthal, Leutenberg, Ludwigsstadt. „Unsere Lage ist natürlich Spitze“, findet sie. Aber nicht nur deswegen haben die Frauen vor und hinter der Theke immer gut zu tun. Wie arbeitet es sich im Landkreisrandgebiet, während sich in den Zentren die Geschäfte mit dem roten „A“ gefühlt aneinanderreihen?

„Wir setzen auf den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und den wichtigen Faktor der Sympathie“, sagt Jacqueline Pabst. „Das ist unser Pfund. Und wir kennen fast jeden Kunden persönlich“, ergänzt sie. „Man weiß schon beim Reinkommen, wer welches Anliegen haben könnte, was bei den Menschen gerade aktuell ist, wie es ihnen geht und hat eben ein offenes Ohr für sie.“ Auf besondere Angebote, wie die regelmäßigen Aktionen der großen Apotheken in Saalfeld und Rudolstadt, verzichten sie bewusst. Rund 90 Prozent der Kunden kommen mit einem Rezept von der Allgemeinärztin im selben Haus, einem Nachwendebau. Eine Bratwurst zur Arzneilieferung Seit 1993 sitzt die Loquitz-Apotheke hier, nachdem es ab Ende der achtziger Jahre eine Arzneimittelausgabestelle in der Marktgölitzer Straße gegeben hatte. Auch aus Nachbarorten mit eigenen Apotheken kommen Kunden. Als vor einigen Jahren Lehesten seine verlor, gewann Pabst auch Teile von deren Kundenstamm hinzu. „Es ist ein schönes Arbeiten hier, viel persönlicher, als es in einer Großstadt möglich wäre“, findet Pabst, die sich freut, dass die Probstzellaer sie angenommen haben. Manchmal bringen die Leute in der Weihnachtszeit kleine Geschenke für die Belegschaft mit, die neben Pabst aus einer Pharmazieingenieurin und einer Pharmazeutisch-technische Assistentin besteht. Zwei Rentner beliefern mit dem Kurierfahrzeug Kunden zu Hause und umliegende Senioreneinrichtungen, für deren Bewohner die Apotheke die wöchentlichen Medikamente zusammenstellt. Früher, als die Gaststätte Stapel gegenüber noch den Rost anhatte, brachten sie den meist älteren Menschen auf Wunsch auch mal eine Bratwurst mit. Pabst hofft, dass die Praxen im Umkreis erhalten bleiben; für die Menschen, aber freilich auch fürs Geschäft. „Nur von den Heimbelieferungen könnten wir uns nicht halten“. Immer mehr Psychopharmaka und Schmerzmittel Von Wettbewerb könne indes keine Rede sein. „Wir helfen uns gegenseitig aus, wenn ein Medikament gerade nicht da ist“, sagt Jacqueline Pabst, die aus Goßwitz stammt und deren Mutter die Apotheke in Könitz betreibt. 1996 begann sie ihr fünfjähriges Pharmaziestudium in Würzburg, um sich dann zunächst in Saalfeld einzuarbeiten. Über den Kontakt ihrer Mutter zur vormaligen Leiterin der Loquitz-Apotheke, Ingrid Hartmann, kam Pabst vor 15 Jahren schließlich nach Probstzella. Dort übernahm sie alle Mitarbeiter. Doch ihre Älteste wird in den kommenden Jahren in Rente gehen, die Stelle muss unbedingt wiederbesetzt werden, gerne auch in Vollzeit. „Sonst ist es nicht zu stemmen“, sagt Jacqueline Pabst. Wer Apotheker ist und Interesse hat, dürfe sich gerne melden, auch wenn der Inhaberin klar ist, dass die Suche für einen Standort wie Probstzella nicht ganz leicht werden dürfte. Auch deshalb will sie möglichst früh auf die Suche gehen. Als Kontrast zu den vielen erfüllenden Momenten im Arbeitsalltag sieht Pabst eine besorgniserregende Entwicklung der letzten Jahre: „Der Absatz von Psychopharmaka sowie Schlaf- und Schmerzmitteln ist enorm angestiegen!“ Vor allem jungen Menschen würden spürbar mehr Antidepressiva verschrieben.