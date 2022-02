Aquafun im Saalfelder Hallenbad

Saalfeld. Saalfelder Schwimmhalle wird zum Wasserspielplatz mit vielen Schwimmspielzeug

Familien mit Kindern sollten sich ab sofort die Samstage im Kalender vormerken, denn die sind nun Aquafun-Tage. Zwischen 12und 14 Uhr verwandelt sich die Schwimmhalle dann in einen großen Wasserspielplatz, die Schwimmbecken gehören ganz den kleinen Gästen. Dann stehen Planschen, Springen, Tauchen, Schwimmen, Klettern, Rutschen auf dem Programm. Neben einem Hindernisparcours werden Spielgeräte und Bälle ins Wasser gelassen. Aber auch selbst mitgebrachtes Wasserspielzeug und -spritzpistolen sind ausdrücklich erwünscht. Bei aktueller Musik können die Kinder toben, was das Zeug hält.

„Wir möchten die Saalfelder Schwimmhalle für die Bevölkerung attraktiver gestalten und auch Kindern das Element Wasser mit all seinen Möglichkeiten und Facetten näherbringen“, erklärt Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH. „Zudem haben wir beobachtet, dass es das Schwimmenlernen deutlich erleichtert, wenn die Kinder sich zuvor spielerisch im Wasser austesten konnten.“ Beim Spielenachmittag gelten die regulären Eintrittspreise. Für die Erwachsenen wird außerdem das „Schwimmen ins Wochenende“ wieder aufgenommen. An jedem Freitag von 19 bis 22 Uhr können die Besucher ihre Bahnen bei Musik in der stimmungsvoll beleuchteten Schwimmhalle ziehen.