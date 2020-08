Rudolstadt. Bauarbeiten beginnen am Montag 10. August, in der Rudolstädter Breitscheidstraße im Bereich des Industriegebietes.

Arbeiten ab Montag in Rudolstadt: Straße wird halbseitig gesperrt

Am Montag beginnen in der Breitscheidstraße in Rudolstadt Bauarbeiten. Zwischen der Spielbornbrücke und der Jass-Brücke finden beidseitig in zwei Teilbereichen die Arbeiten statt. Die halbseitige Befahrbarkeit wird jeweils gewährleistet.

Über eine Länge von circa 1000 Metern soll die marode gewordene Kleinpflaster-Naturstein-Rinne ausgebaut werden. Die neue Rinne soll mit Gussasphalt hergestellt werden. Der erste Bauabschnitt in diesem Jahr kostet rund 120.000 Euro. Im Zuge der Sanierung werden auch Schäden im Bereich der Fahrbahn und des Radweges beseitigt.

Während der gesamten Bauphase ist nur eine halbseitige Sperrung vorgesehen. Die Gewerbetreibenden und Anwohner werden genau informiert. Jede Zufahrt muss für einen Tag gesperrt werden. Die genauen Termine werden gegenwärtig noch ermittelt, aber den Gewerbetreibenden mindestens sieben Tage vorher bekannt gegeben.

Durch die Corona-Pandemie musste der ursprünglich geplante Ausführungszeitraum nach hinten verschoben werden. Das Ende des ersten Bauabschnittes ist für Anfang September geplant. Ein zweiter Bauabschnitt ist für 2021 vorgesehen.