Die seit Wochen andauernden Tiefbauarbeiten am Tiefen Weg in Saalfeld, die Folge einer Havarie sind, wurden in der ersten Novemberwoche auch auf die Knochstraße erweitert.

Arbeiten am Tiefen Weg in Saalfeld verzögern sich weiter

Saalfeld Stadtverwaltung informiert über aktuelle Straßensperrungen und Einschränkungen des Verkehrs

Die Tiefbauarbeiten am Tiefen Weg in Saalfeld, wo nach einer Havarie Versorgungsleitungen neu verlegt werden, verzögern sich weiter. Jetzt wird davon ausgegangen, dass die Vollsperrung im Bereich des Freibades noch bis Ende November andauert. Die Umleitung führt mittels Ampelregelung über das Badgelände. Das geht aus der Mitteilung der Stadtverwaltung über aktuelle Straßensperrungen und Einschränkungen hervor.

Die gute Nachricht: Die untere Saalstraße ist bereits seit Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.

Weihnachtsmarkt sowie der Saalfelder Eiszauber werfen ebenfalls ihre Schatten in Form von Sperrungen voraus. Am 13. November sowie am 10. Januar, jeweils 7 bis 17 Uhr, sowie im gesamten Zeitraum vom 27. November bis 22. Dezember muss aus diesem Grund die Straße vor dem Rathaus voll gesperrt werden.

Breitscheidstraße ab Mittwoch zur Hälfte gesperrt

Im Zeitraum vom 15. November, 8 Uhr, bis 13. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Breitscheidstraße im Abschnitt zwischen Köditzgasse / Käthe-Kollwitz-Straße und Niedere Köditzgasse / Kelzstraße. In Fahrtrichtung Niedere Köditzgasse / Kelzstraße wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, in der Gegenrichtung muss die Straße voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung sowie Neuverlegung der Stromleitung i.A. der Saalfelder Energienetze GmbH.

Bis voraussichtlich 17. November kommt es laut Stadtverwaltung zu Einschränkungen in der Straße Rudolstädter Straße / Fingersteinkreuzung. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Am Eichelteich und Friedhofstraße/Claudiusstraße für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Hier erfolgt ein grundhafter Straßenbau. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgeschildert.

Pioniersteg voraussichtlich ab 6. Dezember nutzbar

Bis 25. November kommt es zu Einschränkungen in der Jacob-Grimm-Straße. Die Straße ist in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitung im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH.

Bis 30. November sind die Thomas-Mann-Straße und der Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund eines Kanaleinbruchs.

Bis 6. Dezember ist die Fußgängerbrücke „Pioniersteg“ gesperrt. Grund sind Abriss und Neubau der Brücke. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgewiesen.