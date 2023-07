Arme Stadt: Keine neue Heizung für das Gräfenthaler Rathaus

Gräfenthal. Im Gräfenthaler Stadtrat brauchen sie einen sehr spitzen Bleistift: 190.000 Euro müssen eingespart werden. Nur wie und wo?

Der Gräfenthaler Stadtrat ist nicht zu beneiden: Er musste auf seiner Sitzung am Montagabend entscheiden, ob der Abwasserkanal des Sportlerheims saniert wird, oder ob das Gräfenthaler Rathaus eine neue Heizung bekommt. Für beides reicht das Geld nicht, wie Bürgermeister Wolfgang Wehr bedauernd darlegte. Und es müssten noch weitere Projekte gestrichen werden, solle die Stadt nicht wieder unter die Vormundschaft des Landesverwaltungsamtes geraten. „Dann würde uns wieder jeder Bleistift einzeln vorgerechnet“, warnt Wehr.

Zwar habe Gräfenthal einen genehmigten Haushalt für 2023. „Aber uns fehlen 190.000 Euro“, erklärte Wehr. Davon seien die 15.000 Euro für den Abwasserkanal des Sportlerheims noch die geringste Summe. Den größten Posten machten ausbleibende Gewerbesteuern aus. Auch die erhöhte Kreisumlage trage mit 39.000 Euro zu dem Defizit bei.

Klares Votum für neuen Bürgersteig in der Probstzellaer Straße

Schon mal nicht sparen könne Gräfenthal am Ausbau der Meernacher Straße - und das schon deshalb, weil sie dort finanziell nur mit einer neuen Straßenbeleuchtung mit einem Eigenanteil von 17.000 Euro dabei ist. Die Hauptlast tragen der Landkreis, der Zweckverband Wasser und Abwasser (ZWA) sowie die Thüringer Energienetze (TEN). Und wenn die Fördermittelgeber zustimmen, darf Gräfenthal für dieses Eigenanteil sogar jene 13.251 Euro anteilig verwenden, die die Stadt für Klimaschutzmaßnahmen bekommt.

Und auch die Erneuerung des Gehweges in der Probstzellaer Straße steht für den Stadtrat nicht zur Disposition. Einstimmig votierte er dafür, die 6763,30 Euro dafür locker zu machen. Eine Anwohnerin nahm es mit Erleichterung auf, werde ihr doch „Himmelangst“, wenn sie die Bewohner eines Pflegeheims auf dem maroden Gehweg sieht. Doch, so betonte es der Bürgermeister: „Es geht nur, wenn man auf etwas anderes verzichtet.“ So beschlossen die Stadträte also, die Kanal-Sanierung am Sportlerheim vorzunehmen - und in der logischen Folge auf die neue Heizung im Rathaus zu verzichten. Wehr lakonisch: „Wenn dieses Jahr hier die Heizung ausfällt, sitzen wir im Kalten.“ Die undankbare Aufgabe, eventuell auch die lange geplante neue Heizung für die Feuerwehr ad acta zu legen, hat der Gräfenthaler Finanzausschuss, der Mitte September tagt.