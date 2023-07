Arschbomben-Contest mit dem Gott der Meere in Saalfeld

Saalfeld. Neptunfest im Saalfelder Freibad

Traditionell am letzten Schultag vor den Sommerferien lädt der Herrscher der Meere zum Neptunfest in das Saalfelder Freibad ein. Am Freitag, 7. Juli, können sich Wasserratten auf ein abwechslungsreiches Programm mit lustigen Sport- und Spielangeboten im und am Wasser sowie auf tolle Überraschungen freuen. Geplant sind ein Wettrutschen auf der 65 Meter langen Großwasserrutsche, ein Arschbomben-Contest und Ü-Eier-Tauchen. Natürlich darf der Taufspaß mit Neptun nicht fehlen.

Das Fest wird in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek sowie dem Saalfelder Schwimmverein, der DLRG und dem Tanzverein Citydance gestaltet. Letztere bieten einen Mitmachtanz sowie einen Aquajogging-Kurs an, die Bibliothek organisiert eine Mal- und Bastelstrecke. „Ich danke unseren Partnern sehr für ihre Unterstützung“, betont Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH. „Sie werden sehr zum Gelingen der Veranstaltung beitragen.“Für den kleinen Hunger hält der Freibad-Kiosk ein leckeres Angebot bereit. Ob kleine Snacks, herzhafte Speisen, Eis oder Getränke - für jeden ist etwas Passendes dabei. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Geburtstagskinder haben freien Eintritt.

Freitag, 7. Juli, 13-18 Uhr, Freibad Saalfeld