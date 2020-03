Pößneck. Der Nabu-Arbeitskreis Teichgebiet Dreba-Plothen in Dreba feiert in diesem Monat sein 40-jähriges Bestehen. Die Umweltschützer haben viel erreicht.

Artenvielfalt ist wieder angereichert

„Die Natur ist nie fertig. Natur ist immer in Bewegung“, schwärmt Jürgen Auerswald vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Arbeitskreis Teichgebiet Dreba-Plothen e.V. in Dreba. In diesem Monat feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen. Doch noch mehr als das Jubiläum wird das gefeiert, was der Verein bis dahin in der Gegend erreicht hat – nämlich das Anreichern der Artenvielfalt.

Regelmäßig hält Auerswald Ausschau nach den Tierarten, die sich in Dreba angesiedelt haben und er versucht den Überblick über diesen Bestand zu behalten. „Einige Arten sind in diesem Jahr früher da als sonst“, sagt er. Grund dafür sei unter anderem der milde Winter, der einige Vögel auch dazu brachte, gar nicht erst das Gebiet zu verlassen. „Wozu auch, wenn es nicht erforderlich ist“, meint er. Etliche Kraniche sieht er im Teichgebiet, auch der Hausrotschwanz und der Milan sind da. „Und vorgestern kam der erste Storch in diesem Jahr in der Gegend an“, weiß der Fachmann. Aktive werden beim Naturschutz unterstützt Dass die Tiere nicht nur vor Ort sind, sondern auch bleiben wollen, das erfordert viel Arbeit und bestenfalls gute Partner. Einer davon ist Agrofarm Knau, die den Nabu bei seinem Vorhaben unterstützte, eine Mischwiese anzulegen. „Sie haben eine Saatmischung in eine Ausgleichsfläche der Autobahn eingebracht, die sie nutzen und die für den Naturschutz gesichert ist“, erklärt Auerswald. Gemäht wird diese Fläche erst nach drei Jahren, denn wie früher sollen dort bald wieder Insekten einen Lebensraum finden – die wiederum bestimmte Vogelarten anlocken. Ebenso legte der Nabu in der Vergangenheit einige Tümpel und renaturierte Teiche an, um Frösche und Amphibien wieder in der Gegend zu beheimaten – mit demselben Effekt, wie ihn die bunte Blumenwiese hervorbringen soll. „Ich frage mich immer: Was kann ich tun, um Lebensräume für Tiere herzustellen?“, sagt Auerswald. Dabei sei wichtig, dass die Tiere von allein kommen. „Oft fragen gerade Kinder, warum wir Tiere wie Störche nicht einfach hier aussetzen. Ich erkläre ihnen dann, dass sich die Tiere wohl fühlen müssen, um letztlich auch zu bleiben und dass sie beispielsweise genügend Futter und gute Brutplätze finden.“ Auch dabei muss es aber ein Maß geben: „Wir wollen ja keinen Zoo“, sagt Auerswald scherzhaft. Arten, die früher einmal hier waren und vertrieben wurden oder sich aus anderen Gründen zurückzogen, sollen in dem Gebiet wieder eine Heimat finden. Sensibles Gleichgewicht muss beibehalten werden Wichtig ist dabei, dass sie Ruhe haben. Selbst wenn ein Hobbyfotograf gern seine Sammlung von Tierfotografien erweitern will, rät und wünscht Auerswald, dass Rücksicht genommen wird und das Schutzgebiet ausschließlich den Tieren überlassen bleibt. Denn sonst verschwinden die mühevoll angesiedelten Arten vielleicht bald wieder – so wie sich der Kiebitz nur noch selten blicken lässt. Anders verhält es sich mit der Graugans, die sich in dem Teichgebiet sichtlich wohlfühlt. Ein Bild der ersten Brut hat Jürgen Auerswald noch immer. Auch der Haubentaucher ist wieder ein fester Bestandteil des Naturbildes. Die Erfahrung hat den Naturexperten einiges gelehrt. Alles hängt unmittelbar miteinander zusammen und viele kleine Hinweise ergeben ein großes Gesamtbild. „Manche sagen, dass es momentan außergewöhnlich viele Mäuse gibt, aber ich habe hier keine einzige.“ Vögel sind auch hier die Indikatoren, wie er sagt: Wo viele Mäuse sind, sind auch Bussarde und Falken zu finden. „Wenn das Nahrungsangebot groß ist, werden auch die Arten angezogen.“ So bleibt alles von ganz allein im Gleichgewicht, wenn nur erstmal durch eine Mischwiese oder einen Teich der Stein des Anstoßes gegeben ist. „Artenvielfalt und Nachhaltigkeit: Das ist uns wichtig.“