Saalfeld/Schwarza. Mit Anlauf oder ohne, Spitze zuerst oder Stamm: Techniken gab es viele beim Christbaumwerfen am Wochenende.

Für viele Thüringer endet die Weihnachtszeit traditionell am 6. Januar. Dann wird der Weihnachtsbaum abgeschmückt und aus dem Wohnzimmer geschmissen. Diese Tradition ist vielen aber zu langweilig geworden. Und so waren am Samstag in Saalfeld und Rudolstadt große und kleine Weihnachtsbaum-Athletinnen und -Athleten wieder dazu aufgerufen, sich auf sportliche Art und Weise ihres Weihnachtsbaumes zu entledigen.