Arztvortrag in Rudolstadt zur Blasenschwäche

Rudolstadt. Der Oberarzt der Urologie an der Helios-Klinik in Blankenhain klärt in Rudolstadt über die Ursachen und die Behandlung von Inkontinenz auf.

In Deutschland leiden etwa sechs bis acht Millionen Menschen unter Harninkontinenz, bei den über 60-Jährigen ist es sogar jeder dritte. Tammam Mustafa, Oberarzt der Urologie an der Helios-Klinik in Blankenhain, spricht in der Stadtbibliothek Rudolstadt über Blasenschwäche und wie sie behandelt werden kann am Donnerstag, 22. Juli, 17 Uhr.

Tammam Mustafa wird in seinem Vortrag auf Ursachen der Inkontinenz eingehen und moderne, minimalinvasive Operationsmethoden zur Behandlung vorstellen. Fragen der Zuhörer werden gern beantwortet. Um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.